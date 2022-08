A Yeison Jiménez unos turistas en Canadá le rechazaron serenata

Yeison Jiménez es uno de los cantantes más reconocidos en el género popular, por lo que muchos de sus seguidores anhelan estar en sus presentaciones para disfrutar en vivo de todo su repertorio; sin embargo, en Canadá, el cantante tuvo un momento muy particular.

Jiménez estuvo de gira por el país norteamericano y aprovechó para conocer algunos sitios turísticos de esta nación como las cataratas del Niágara.

Mientras estaba en este paraje turístico, Yeison Jiménez abordó a unos turistas con sus músicos y les ofreció una serenata. La respuesta de los transeúntes fue inesperada, pues rechazaron el amable gesto del cantante colombiano.

La mujer comentó que no le gustaban las serenatas y su acompañante solo sonrió y con un gesto también rechazó la oferta de Jiménez y sus músicos. A pesar de la negativa, Yeison y sus guitarristas comenzaron a interpretar el bolero ‘Triunfamos’, que hizo muy famoso el trío Los Panchos, un tema muy solicitado en las serenatas.

“Al que no quiere sopa, se le dan dos tazas. ¿Ustedes también me rechazarían la serenata?”, escribió Yeison Jiménez en la publicación de su cuenta de TikTok que tiene un poco más de 494 mil seguidores. Además, el video de la serenata a los turistas en Canadá tiene cerca de 1,6 millones de reproducciones.

@yeison_jimenez1 Al que no quiere sopa, se le dan dos tazas 😂😂. Ustedes también me rechazarían la serenata?? ♬ original sound - yeison_jimenez

“Yeison Jiménez cada día me convence más la persona tan bonita que eres, me encantas”; “Yo no le rechazo nada jajaja. Qué lindo, Yeison”; “Yo no despreciaría una serenata de Yeison”, fueron algunos de los comentarios en la publicación en la cuenta de TikTok del cantante colombiano.

Así es el lujoso avión privado que compró Yeison Jiménez

La vida del artista Yeison Jiménez es un ejemplo de superación para muchos. El exponente del género de despecho empezó a construir su carrera desde un ambiente popular, por lo que hay quienes se identifican con el intérprete de Aventurero.

En varias declaraciones, Jiménez ha dicho que antes de ser reconocido en la industria musical, trabajó como cotero en Corabastos y ahorraba para poder grabar en un estudio. Sin embargo, su talento traspasó las fronteras y hoy en día es uno de los cantantes con más trayectoria y seguidores.

El artista de Ya no mi amor acumula millones de seguidores en redes sociales y tiene grandes cantidades de visualizaciones en YouTube. Pero más allá de eso, con el pasar de los años Yeison ha logrado acumular fortunas que le han permitido tener un criadero de caballos, mejorar su estilo de vida y, entre sus últimas adquisiciones, se encuentra un avión privado.

Artistas colombianos de talla mundial, como la estrella paisa Karol G, tienen su propio medio aéreo para transportarse en sus giras. En efecto, un avión no es barato y su mantenimiento también demanda una buena suma de dinero, algo que el artista caldense nunca pensó tener.

Por medio de un video subido a las plataformas digitales, mientras está sentado en el avión, Jiménez confesó que por sus pensamientos nunca estuvo presente tener un medio de transporte aéreo. De hecho, se escucha que alguien le pregunta: entonces, ¿qué era lo que el intérprete popular más anhelaba?

El cantante reveló que en sus metas estaba una moto DT, porque todos sus compañeros tenían una moto. “Nunca tuve una moto –en la adolescencia– y la primera que tuve fue cuando ya era grande, era cantante”, señaló.

Luego de esto, en varias historias de Instagram, donde el artista tiene más de cuatro millones de seguidores, se puede observar el interior de su nueva adquisición. Incluso, en la caja de preguntas, un cibernauta le interrogó: “¿Es cierto que ya se compró el avión tigre?”. El también compositor respondió: “Gracias a Dios, sí”.

En las piezas visuales, mientras habla, también es posible leer el agradecimiento de Yeison Jiménez para todas las personas que lo han apoyado: “Los quiero mucho, gracias por todo su cariño”, escribió el cantante en Instagram.