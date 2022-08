Esto dijo Aida Victoria Merlano sobre la presidencia de Petro

No es la primera vez que la creadora de contenido Aida Victoria Merlano habla sobre Gustavo Petro, ya que recientemente en la campaña presidencial tuvo algunas palabras dirigidas al actual presidente de la República, además de algunas otras en contra de unos de sus seguidores.

Sin embargo, ante la reciente posesión presidencial de Petro, Merlano aprovechó para grabar un video en el que se refería al primer mandatario, asegurando que “se ganó las elecciones”, pero que ahora estaría pendiente de que cumpla sus promesas de campaña.

A través de un audio que se ha vuelto viral en las redes sociales, mayormente en TikTok, en la que habla una mujer con acento de la costa Atlántica colombiana, la creadora de contenido hizo viral su video, ya que, al parecer, las palabras que se expresan en el audio serían las mismas con las que se identifica Merlano.

“Él luchó y luchó esa presidencia hace años, ojalá Dios permita que, estoy con él porque para qué, pero Dios permita que este perro triple hijue… cumpla toda esa mon… que dijo”, dice en el video Merlano, haciendo referencia a todos los años que Petro estuvo aspirando a ser el primer mandatario de los colombianos.

Y en los comentarios, los seguidores de la creadora de contenido compartieron el pensamiento de Merlano, indicando que si el presidente no cumplía con su palabra, entonces iban a comenzar movimientos para “sacarlo” de la Casa de Nariño.

“Lo bajamos si no, jajaja”, “Dios quiera que cumpla lo que dice. Yo no estoy con él, pero se tiene que dejar que trabaje y apoyarle o si no pa’ fuera”, “No solo que cumpla, también que lo dejen cumplir”, y “él ya sabe que los jóvenes estamos preparados para lo que sea”, son algunos de los comentarios en el video.

Aida Victoria en el ojo del huracán por rifirrafe con Laura Barjum

Recientemente, la influencer barranquillera llamó la atención de los curiosos luego de utilizar su cuenta oficial de Instagram para referirse a una serie de opiniones que dio Laura Barjum, presentadora de Factor X. La controversia se basa en las palabras de otro usuario que habla de forma despectiva respecto a las mujeres que exhiben su cuerpo en redes sociales.

Laura Barjum, reconocida por su paso como Señorita Colombia, realizó un video en TikTok en el cual asegura que dará una “opinión impopular”. La celebridad se enfoca en las declaraciones que expone un hombre, afirmando que las mujeres que publican fotos mostrando mucha piel en redes sociales están buscando atención masculina.

Ante esto, Aida Victoria Merlano reaccionó de manera tajante y dijo que no estaba de acuerdo con lo dicho por Laura. La creadora de contenido expuso sus razones y señaló que una mujer tenía el derecho a ser amada, sin importar el tipo de publicaciones que realizara en sus cuentas personales.

“La idea de que la mujer gire en torno a un hombre están mandadas a recoger, obviamente hay muchas mujeres que están en busca de validación o atención, pero no masculinas, sino en todo caso puede ser masculinas, femeninas, del mico, del perro, del gato... Tampoco hay que desconocer que hay mujeres que se dedican al fitness y su cuerpo se ha convertido en la materialización de su esfuerzo y van a querer mostrarlo”, expresó en el video que subió.

En su clip, Merlano también dijo que el cuerpo es un medio de expresión de muchos sentimientos y que no necesariamente van ligados a la atención de un hombre. Además, se despachó contra el comentario de Laura en el que supuestamente dice aprobar que estas mujeres que se exhiben “no merecen amor”.