¿Aida Victoria Merlano intentó irse sin pagar de un restaurante en Barranquilla?

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano siempre está dando de qué hablar en sus redes sociales, no solo por los romances que protagoniza, sino también por el toque de humor que le imprime a los videos que sube a internet.

Ahora, la influencer sorprendió a sus seguidores con uno en el que aparentemente intenta irse de un restaurante sin haber pagado la cuenta.

En las imágenes se ve a Merlano a bordo de su camioneta conduciendo en compañía de una amiga y asegurando que pidieron la cuenta en varias oportunidades, pero que el mesero no se las entregó a tiempo, entonces ellas decidieron irse a ver si así se percataban de ello.

“Vámonos ya, si no nos quiere cobrar, no pagamos”, dijo la creadora de contenido entre risas mientras su amiga se ríe y le dice que eso no lo deberían hacer y que parece como una escena de película.

Segundos después se les acerca el que es al parecer el administrador del lugar para increparlas por tratar de salir sin hacer el respectivo pago.

“Se iban a ir sin pagarme”, es lo primero que le dice el señor a la influencer a lo que ella responde: “No, no íbamos saliendo, nos estábamos dando una vueltica”, le dice la joven en medio de las risas.

Todo parece indicar que Merlano sí tenía la intención de pagar, solo que no le pasaban el cobro a tiempo.

La influenciadora Aida Victoria Merlano, quien recientemente oficializó una relación con el artista musical conocido como Naldy, reveló los defectos físicos que ella tiene y recalcó cómo debe ser el hombre que esté a su lado.

“Yo, entre tantas cosas, tengo celulitis y estrías y todos los días el espejo me lo recuerda, pero, después de muchas batallas, yo por fin gané la guerra contra mí misma, así que me veo, me amo y me acepto como soy ¿Tú crees que, después de lo que me ha constado construirme, yo voy a elegir un hombre que todos los días se levanta a recordarme las cosas que a mí me generaron alguna vez amargura frente a un espejo? Yo para vivir necesito oxígeno, agua y comida, no un hombre”, explicó Aida Victoria en su video publicado en Instagram.

En la descripción del post, la generadora de contenido también reveló que recibe muchos mensajes de mujeres que se lamentan porque sus parejas se quejan de su estado físico.

“Leo muchos mensajes de mujeres que me cuentan que sus parejas solo les hablan de lo ‘gordas’ o ‘feas’ que están… Así qué paso por aquí a recordarte que, si el hombre que tienes a tu lado solo saca a relucir tus inseguridades, no sirve”, dijo la influencer en la citada red social.

Toda una sorpresa se llevó la influencer Aida Victoria Merlano, luego de que un paseo con su pretendiente y cantante Naldy terminara en toda una confesión de amor y una propuesta de noviazgo, luego de que durante unos cinco meses se estuviera especulando sobre una supuesta relación o atracción romántica entre los dos.

Según las historias en Instagram de los ahora “novios”, Naldy llevó con los ojos vendados a Victoria hasta un lugar en donde estaba ubicada la valla.

Al llegar, la paró al frente y le quitó lo que estaba cubriendo sus ojos para que visualizara la propuesta. La reacción de la ‘influencer’ al ver el letrero gigante quedó grabada en video y, con una gran sonrisa, afirmó a sus seguidores su nueva relación.