Amanda Dudamel y su estrecha relación con Colombia; dos pequeños, y uno más que viene en camino, la unen a las tierras cafeteras

Amanda Dudamel, señorita Venezuela y primera finalista de Miss Universo, es hija del famoso entrenador de fútbol Rafael Dudamel, quien mantiene una estrecha relación con Colombia, país donde no solo dejó sus atajadas cuando fue arquero activo, sino donde encontró una segunda oportunidad en el amor.

La reina de belleza ha desatado innumerables comentarios no solo por su buen desempeño en New Orleans, ciudad donde se desarrolló el concurso, sino por las declaraciones de su pareja, el tenista Daniel Roa, quien confesó que si bien la corona era algo que podría ocurrir, no era el objetivo principal de Amanda, quien veía en este certamen una oportunidad para presentarse al mundo y lanzar su carrera.

Luego de todo esto, mucho se ha hablado de la venezolana, a tal punto que la relación con su padre también salió a flote; desde que ella ganó el concurso en su país, él fue uno de los primeros en felicitarla y en dedicarle emotivas palabras.

Amanda Dudamel acompañada de su novio, Daniel Roa, durante Miss Universo. - Foto: Instagram Amanda Dudamel / AP / Montaje semana

Los hermanos colombianos de Amanda Dudamel

Amanda Dudamel es una de las dos hijas que el entrenador tuvo con su primera esposa, Nahr Newman. Su hermana es Victoria y ambas son venezolanas; sin embargo, y luego de que la relación entre sus padres se acabara, el entrenador estuvo trabajando en Colombia, país en el que conoció a Victoria Duque, su actual pareja y con quien tiene dos hijos que llevan nacionalidad colombiana y venezolana.

Duque es una arquitecta colombiana mucho menor que el exentrenador del Deportivo Cali, pero eso no fue impedimento para que los dos decidieran formar un matrimonio estable al que llegaron dos nuevos hijos, que son una de las motivaciones de la actual señorita Venezuela.

La relación de Amanda con Victoria, actual esposa de su padre, parece ser muy buena, pues en redes sociales se les ve compartiendo muy seguido; fotografías en fiestas, reuniones familiares y algunos eventos son prueba de la bonita amistad que tienen.

Ahora, Amanda Dudamel seguirá su carrera como modelo o diseñadora, pero tendrá una motivación extra, pues Victoria y Rafael anunciaron, a finales de 2022, que está a la espera de su tercer hijo.

Miss Venezuela Amanda Dudamel reacts after being selected as one of the final three contestants in the final round of the 71st Miss Universe Beauty Pageant in New Orleans, Saturday, Jan. 14, 2023. (AP Photo/Gerald Herbert) - Foto: AP

¿Quién es el hombre que se robó el corazón de Amanda Dudamel, virreina en Miss Universo?

La representante del vecino país sigue disfrutando el fruto de su éxito en el certamen de belleza más importante del mundo y en sus redes sociales siempre ha dedicado palabras de agradecimiento a personas que la apoyaron a realizar su más grande sueño.

Una de esas personas fue su pareja, el hombre que conquistó su corazón. La joven de 23 años dedicó unas emotivas palabras a su novio y, además, aprovechó para presentarlo públicamente a sus seguidores, fue quien estuvo a su lado desde New Orleans.

“A través de altibajos, calma y tormentas, paz y ruido! ¡Pase lo que pase, siempre has estado ahí! Más que una pareja, somos un gran equipo. Gracias por darlo todo para dar estos grandes pasos juntos y enfrentar cualquier desafío que la vida nos pueda presentar. ¡Te amo hasta el universo y de regreso!”, escribió Dudamel en Instagram.

Pues bien, esa publicación despertó la curiosidad de muchos que se preguntan: ¿quién es la pareja de la virreina universal? Se trata de Daniel Roa Farías, de 26 años, también venezolano. Aunque para muchos su nombre “no suena” en el mundo del entretenimiento, ha representado a su país en torneos de tenis.

Ambos se conocen desde que ella tenía 13 años y él 16. A pesar de su juventud, esto no ha sido impedimento para llevar una relación estable y duradera.

“Estudiamos en el mismo colegio, le di clases de tenis y el primer día me enamoré”, contó el joven Roa en una entrevista con El Universo.

A su vez, reveló que él y la hija de Rafael Dudamel ya han hablado, en varias ocasiones, de matrimonio e incluso han pensado en tener tres o cuatro hijos.

Por su parte, en una entrevista en People en Español, Dudamel también dio algunos detalles de su historia de amor: “Nos conocemos desde que tengo 13 años ¡imagínate! Y tengo 22. Tuve otro novio, una vez que terminamos, pero nunca nos dejamos de hablar; él y yo hemos sido, aparte de novios, mejores amigos, y hoy gracias a Dios me acompaña en esta increíble experiencia”.