Ana de Nadie o Desafío The Box: ¿Cuál serie extrañarán más los colombianos? Esto dice el Rating

Desde hace meses las noches de los colombianos han estado acompañadas de las producciones Ana de Nadie y el reality Desafío The Box del Canal RCN y Canal Caracol respectivamente, las cuales llegan a su final en la noche del 25 de julio dando paso a la llegada de otras dos que ahora competirán por el rating .

Según las mediciones de Kantar Ibope Media, el reality de Caracol Desafio The Box es el espacio que tiene más audiencia en el país con un promedio de 11 puntos, y por otro lado la novela Ana de Nadie, la cual tenía por protagonistas a Jorge Enrique Abello, la exreina de belleza Paola Turbay y el joven actor Sebastián Carvajal fue clasificado como el dramatizado más visto.

Los fuertes del rating de cada canal televisivo

Desde hace varios años cada canal encontró su fuerte para mantenerse con vida en el rating. Ambos canales tienen tanto novelas como reality shows , pero el canal Caracol ha encontrado en los reality su poder, tanto así que han sacado programas musicales como La Voz (en versión kids , y senior ), A otro nivel y Yo me llamo; por otro lado también tiene el reality de fuerza y agilidad Desafío, con el que llevan al aire 19 años.

Guajira, participante de 'El Desafío the box' 2023. | Foto: Canal Caracol

Las producciones que se vienen

Para Canal Caracol llega una versión más del programa musical Yo me llamo, reality que busca apelar a la melancolía y la creatividad de sus participantes, pues deben apostarle a ser un doble exacto del cantante que vayan a interpretar, tanto en físico como en voz y actuación.

“Soy severa y cuando no hacen bien la tarea soy mucho más exigente y por eso hemos logrado en otras temporadas los dobles perfectos”, asegura Amparo Grisales, una de las jurados del programa.

Yo me llamo 2023. Bogotá, Julio 18 de 2023. Foto:Heidy León-Revista Semana. | Foto: Heidy León

En este caso Yo me llamo llega para competir en el rating con Masterchef Celebrity, programa que actualmente tiene un promedio de 7 puntos en el rating, mientras que Yo me llamo llega a ocupar una franja de 11 puntos que deja el Desafío The Box.