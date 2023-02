El impactante cambio físico de Laura Londoño: así lucía cuando apareció en ‘Sin senos no hay paraíso’

Laura Londoño es una de las actrices mejor cotizadas de Colombia, no solo por su talento, sino por su contenido en redes sociales y la larga trayectoria que ha tenido no solo en la televisión, sino también en la música.

La actriz, desde muy pequeña, ha estado interesada en hacer parte del mundo del entretenimiento; cuando tan solo tenía 10 años, empezó en el mundo del modelaje y por lo alto, nada más y nada menos que con la asesoría del diseñador Ángel Yánez.

Seis años después, hizo parte del catálogo de modelos de Roxanne de Francia, una importante y destacada agencia de modas. Entre sus logros más grandes en esta época estuvieron: tener la oportunidad de estar en varios desfiles en París y fue la imagen de varias revistas.

¿Cambio extremo? Así se veía Laura Londoño antes de la fama. - Foto: Captura de pantalla RCN Televisión

Aunque muchos no lo sepan, Londoño se graduó de arquitecta de la Universidad de los Andes en Bogotá y escogió como destino Nueva York para empezar a estudiar actuación junto a su gran amiga, la también actriz Taliana Vargas.

Cabe mencionar que ese no fue el primer acercamiento que tuvo con el mundo de la actuación, pues desde pequeña y hasta los 12 años tomó cursos de teatro en Medellín, además participó en talleres de cerámica, arcilla y pintura.

Muchos saben que canta por sus interpretaciones en el remake de Café con aroma de mujer, antes de eso casi nadie tenía conocimiento de sus dotes como artista, sin embargo, se sabe que Laura también ha estudiado canto, solfeo, piano, música y hasta ballet.

Laura Londoño: de actriz y cantante, en la actualidad comparte por medio de su cuenta de Instagram los momentos más especiales con su familia, entre viajes y reuniones. - Foto: Instagram @londonotlaura

Entre las producciones que la han posicionado como una de las mejores en su profesión están: El Capo, Rafael Orozco, el ídolo, La ley del corazón, Bloque de búsqueda, Paraíso Travel, Narcos, El Cartel de los sapos, entre otras.

Así también, ha demostrado su talento en la pantalla grande con producciones como El Último Aliento, Loco por vos, Pablo, El olvido que seremos, Al Rojo, Pablo y Escobar: Paradise lost.

En la actualidad comparte por medio de su cuenta de Instagram los momentos más especiales con su familia, entre viajes y reuniones. Cada que puede comparte las rutinas de ejercicio que hace o como se cuida la piel, que es uno de los temas por los que más le preguntan a diario y de vez en cuando hace ‘lives’ con otros famosos hablando de diversos temas como nuevos proyectos o cosas mucho más personales.

