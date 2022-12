Ana del Castillo responde en Twitter al botellazo que recibió en pleno show

Ana del Castillo es una de las mejores exponentes de la nueva ola del vallenato en Colombia, siendo una de las pocas mujeres dentro del género que con su enorme talento se ha hecho a su lugar con pulso, trabajo y alguna que otra polémica en la que se ha visto envuelta, como la que se dio a conocer el pasado fin de semana con su concierto en El Carmen de Bolívar, en el marco del festival Festimaría 2022.

Ana hizo parte del elenco de estrellas de la segunda noche del festival, donde también estuvieron artistas de la talla de Los Legendarios, Landero y Los Gaiteros de San Jacinto y Gblack, entre otros, quienes precedieron a los cantantes de la noche anterior, que tuvo nombres en su lista de invitados como Adolfo Pacheco, Soneros de Gamero, Pabla Flores, Banda de San Juan Nepomuceno, Hermanos Loram, Coffe el Kafetero y Diego Daza.

Ana estaba muy emocionada por presentarse en dicho festival y cuando subió a la tarima principal del evento empezó a interpretar éxitos como Entrégame tu amor, Ya es mío, Sabroso y Sabroso. En medio de su show decidió decir unas palabras: “Yo con este sombrero me siento como en Pasión de gavilanes, alguna cosa así” y apenas terminó de pronunciarlas, una botella voló por los aires en dirección al rostro de la cantante, quien alcanzó a ver lo que le venía de frente y giró su cabeza para que la botella terminara en su pelo.

De inmediato, un par de integrantes de la seguridad y el satff del evento se acercaron a cantante para ver cómo estaba y cuidarla de otro atentado del público, tratando de descubrir quién fue el que se atrevió a realizar semejante demostración de indelicadeza y violencia, que lamentablemente es recurrente en las presentaciones de Ana.

Hace unas semanas Castillo y su acordeonero Jafid Nazar tuvieron que recurrir a las redes sociales para pedir prudencia a los fanáticos de la cantante, pues en otro concierto el afectado fue el músico, quien también recibió un golpe de un objeto que tiraron desde el público hasta el escenario, generando molestia entre todos los que en ese momento estaban interpretando los éxitos vallenatos del año.

La respuesta de Ana

Ana del Castillo siempre se ha caracterizado por ser directa frente a temas que la afectan, como este hecho que le acaba de ocurrir en el festival de El Carmen de Bolívar, que se hizo viral gracias a que la cuenta de Instagram @cantantevallenato publicó el video donde se ve cuando la botella llega a la cabeza de la vallenata, que muchos usuarios en redes como Instagram y Facebook replicaron dando su opinión al respecto.

“No podemos ver la violencia como un acto normal, (a quien le gustaría que le hicieran esto) no hagan comentarios apoyando, somos seres humanos”, “si no les gusta algún artista, no asistan y punto” y “pura gente falta de cultura ardida payasa si no les gusta la artista no asista”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Por su parte, Ana utilizó Twitter para referirse al tema. Con tan solo cinco palabras, ella dejó claro que no está dispuesta a darle más protagonismo a algo que nunca debió apar y trinó: “Todo pasa. Cambio y fuera…”, diciéndole así a sus seguidores que por favor pasen a página y se enfoquen en las novedades de la cantante, como El favor de Dios, su último trabajo discográfico, que está promocionando a través de los escenarios donde la invitan a cantar y con el que le canta a la vida con letras que demuestran procesos personales de ella.