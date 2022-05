Foto: Particular

“Casi no llego a los 50”: Felipe Arias bajó 16 kilos y mostró sus drásticos cambios

El presentador de noticias Felipe Arias hace un año tuvo que pasar por una complicada situación de salud que incluso lo llevó a estar cerca de la muerte. El periodista de RCN tuvo que pasar varios días hospitalizado y muchos otros en recuperación. Por suerte, actualmente se encuentra volviendo a su trabajo en los medios de comunicación.

Luego de este difícil momento, el presentador caldense tuvo que cambiar varios habidos en su vida, ya que después de lo vivido, debe tener mucho más cuidado con su salud, por lo que su vida cambió completamente.

El periodista estuvo en el programa de entretenimiento Lo sé todo, en el que manifestó que debido al complicado momento médico que vivió, bajó notablemente de peso y que de ahora en adelante debe ser mucho más cuidadoso con su alimentación para que no se vuela a repetir lo ocurrido hace un año.

“He perdido 16 kilos y me toca cuidarme con el ejercicio, buena alimentación, bajarle al estrés. Creo que he vivido mucho mejor en el último año porque uno aprende muchas cosas”, dijo el manizaleño.

Además, confirmó que debe seguir instrucciones médicas para poder tratar de vivir saludablemente, porque sintió que la muerte estuvo cerca: “Estoy ajustándome a las pastillas, tengo menos medicamentos y todo es ganancia. Casi no llego a los 50, llegué arrastrado, pero creo que voy a vivir unos 50 más, si Dios quiere”, manifestó Felipe Arias.

Todos estos problemas de salud llevaron a que el presentador se alejara de la noche, se acercara a su espiritualidad y a que evitara algunos alimentos que no le hacían bien en su recuperación.

“Tengo una dieta estricta: evitar el pollo, la carne y el pescado; un poquito vegetariana, pero de vez en cuando hay que darse licencias”, dijo Arias.

El presentador había tenido problemas de salud hace un año de manera inesperada en pleno set de grabación de noticias RCN, donde ha trabajado los últimos años. Felipe Arias comenzó a sentir un dolor muy fuerte en el pecho, por el que tuvo que ir inmediatamente a la clínica.

Allí, los profesionales de la salud identificaron que el periodista presentaba un problema cardíaco. Esto lo tuvo al borde de la muerte; sin embargo, Arias logró superar la difícil situación y actualmente se puede ver en un muy buen estado físico, pese al momento difícil que le tocó vivir.

Actualmente, Felipe Arias tiene 50 años y continúa trabajando como periodista, oficio en el que se ha dedicado en los últimos años a ayudar a otras personas en una sección que él conduce. El periodista es recordado entre los colombianos por la frase que lo hizo popular: “No se quede callado, denuncie”.

El periodista contó que ahora vive su vida de manera diferente, disfrutando cada momento con su familia, llevando una vida sana y disfrutando de la nueva oportunidad que le dio la vida de otra manera: “La noche bogotana tiene un mundo enorme, pero yo no salgo mucho. Después de lo que tuve de salud a veces no es tan fácil porque hay trago, la comida no es tan sana, pero hay que disfrutar la vida, vivirla y disfrutar cada segundo”, contó Arias.