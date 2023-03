Clara Chía: filtran nueva foto de la joven antes de que conociera a Gerard Piqué; así lucía en plena pandemia

Clara Chía Martí se convirtió en una de las mujeres más comentadas y reconocidas en la prensa rosa, debido a la relación sentimental que formalizó con Gerard Piqué. La joven se topó con el exfutbolista y decidió darse una oportunidad amorosa, dejando de lado los comentarios y las críticas de algunas personas.

La catalana, de 23 años, llamó la atención de los curiosos una vez protagonizó distintos contenidos en los que se le pudo ver compartiendo con el deportista en eventos públicos. La española no logró escapar del foco mediático, por lo que poco a poco fue buscada por paparazis y reporteros, quienes se interesaron en preguntarle por asuntos relacionados con Shakira.

Una vez se oficializó esta unión, las noticias en los medios internacionales cambiaron y se centraron en conocer cuáles serían los siguientes pasos que darían Piqué y Clara Chía en su relación. Algunos hablaron de boda, otros de hijos y unos pocos de las crisis internas que pasarían tras las canciones de Shakira.

Ante el auge que tomaron estos temas, una cuenta de Twitter dedicada a respaldar y apoyar este noviazgo de los catalanes, quiso desempolvar una nueva fotografía de Clara Chía, la cual mostraba cómo lucía años atrás. En esta ocasión, la imagen reflejaba cómo se veía la joven de 23 años durante la pandemia de la covid-19 que azotó al mundo entero.

En el post de ‘ClaGerFans’ se logró detallar que la relacionista pública llevaba unos lentes de marco oscuro, un saco azul, una trenza ubicada de lado y posaba con una gran sonrisa a la cámara. La española estaba, supuestamente, en clase virtual de mayo de 2020.

“La sonrisa y la mirada de una niña súper tierna y estudiosa. Clara Chía en una clase virtual, en plena pandemia mundial, mayo de 2020″, escribió el perfil, enfatizando en el contexto de este post.

¡La sonrisa y la mirada de una niña súper tierna y estudiosa! 💕❣☺



Se desconoce por completo la procedencia de esta foto, ya que Clara Chía mantiene privada su cuenta de Instagram y no se sabe si posee un perfil en Twitter.

Cambio de actitud de Clara Chía: enfrentó a un periodista junto a Piqué

Recientemente, Clara Chía y Piqué fueron protagonistas de un inesperado video en medios internacionales, debido a los comportamientos y actitudes que tuvieron con un reconocido periodista español. Jordi Martin volvió a verse cara a cara con el deportista y su novia, enfrentando acciones sorpresivas por parte de la pareja.

De acuerdo con lo que relató el paparazi en El gordo y la flaca, durante los últimos días tuvo que lidiar con una situación incómoda y desagradable, ya que el empresario y la joven de 23 años mostraron irreverencia y grosería en su contra, luego de que les preguntara por Shakira. Los dos españoles no dudaron en arremeter contra el reportero, manifestando sus ganas de lío.

Según relató Jordi Martin al programa de entretenimiento, un día estaba fuera de la casa de Shakira y los padres de Piqué, cuando se encontró con el carro del exfutbolista. En la camioneta iba la pareja, la cual sonrió y entró al garaje de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué.

Cuando salieron de la vivienda, el periodista se percató que Gerard aceleró con su auto e intentó “arrollarlo”, por lo que se corrió del camino y quedó pasmado.

“Les cuento que viví un episodio muy desagradable con Gerard Piqué y Clara Chía y estuve a punto de ser atropellado… les muestro qué sucedió”, dijo al inicio de su reportaje.

“Después de la nueva canción de Shakira, esta vez con Karol G, teníamos que buscar una reacción de Piqué y Clara. Se acaban de meter en el garaje de los padres de Piqué, es la primera vez que la captamos entrando en este lugar. Le preguntamos a Chía sobre lo que dijo Shakira de que Piqué la buscaba todavía, pero yo no entiendo nada, Clara se lo toma como broma”, mencionó.

En el relato, el comunicador afirmó que Chía y Piqué se limitaron a sonreír y burlarse de la situación, plasmando lo bien que se encuentra su relación amorosa en la actualidad. “Se limitaron a sonreír y burlarse un poco de la situación. Lo cierto es que la relación entre ellos está bien, se llevan de maravilla con la familia de Gerard y me dicen que los padres de él no ven la hora de que Shakira se vaya a Miami”, afirmó.

No obstante, todo se tornó tenso entre Martin, Piqué y Clara Chía, debido a que la camioneta del exfutbolista salió del garaje y aceleró con bastantes intenciones de esquivar al reportero. Cuando se encontraron en una carretera, la pareja comenzó a insultar, ofender y señalar al paparazi, quien iba en otro auto cerca de ellos.

“Esperemos a que salieran de la casa y ahí comenzó la lucha para que nos dijeran algunas palabras. Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que, por poco, me atropella”, puntualizó.

“Un poco más tarde nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta del mal que me iba a morir”, agregó Martin, evidenciando este encuentro con un video.