Claudia Bahamón contó cómo se ha sentido desde que se retiró los implantes

Claudia Bahamón se consagró como una de las presentadoras más reconocidas de los medios nacionales, debido a su amplia trayectoria en la pantalla chica. Su paso por programas como MasterChef Celebrity generó un cariño en miles de personas.

Como quedó registrado en las plataformas digitales, en lo últimos días la celebridad ha realizado algunas dinámicas de preguntas y respuestas, donde abrió la puerta de su privacidad para que los curiosos indaguen sobre detalles que quieran saber. La también modelo no dudó en sincerarse y tocar diferentes temas como sus cirugías y los cambios que ha hecho a su cuerpo.

De acuerdo con lo que quedó registrado en las historias de la cuenta oficial de Instagram, la presentadora quiso responder una interrogante relacionada con cómo se siente actualmente tras retirarse los implantes mamarios. Bahamón fue clara y afirmó que está sana, por lo que considera esto lo más importante.

Para tocar estos temas, la famosa recopiló partes de una entrevista que concedió a ALO Digital, donde expresa todo lo que atraviesa con esta cirugía que se realizó.

“Estoy sana. Amo verme y regresar a lo natural. No quiero que luego de leerme la gente comience a pensar cosas erradas de la decisión que tomé, pues algo que tengo claro es que esto lo hice por mí y no por nadie más. Entiendo que todos los cuerpos son diferentes, así como el sentir de cada uno. Y por eso sé que no soy nadie para juzgar el accionar de otro”, expresó Bahamón en la entrevista.

“No critico a quienes tengan implantes y quiero que esto quede muy claro. En cambio, busco dar ejemplo a partir de mi experiencia y a quien le llegue el mensaje bien y a quien no también. Es tal y como el tema del cuidado del medioambiente. No cuestiono a quien no se preocupa por su conservación, pero si a partir de mi testimonio puedo inspirar a otros a hacerlo, pues seguiré dando a conocer mi propósito como ejemplo de vida”, agregó a su declaración sobre el tema.

Es importante recordar que no es la primera vez que Claudia menciona esta faceta de su vida, ya que en el pasado hizo referencia a los procedimientos estéticos que se realizó y lo cómoda que está con la transformación en su cuerpo.

¿Cómo reaccionó el esposo de la presentadora con el retiro de los implantes?

Otra de las preguntas que surgió sobre los implantes mamarios que se retiró la celebridad estaba relacionada directamente con su pareja sentimental y la reacción que tuvo. La opita aclaró que Simón Brand, con quien está casada hace más de 16 años, la apoyó completamente y la acompañó en el proceso personal que lidió.

“Es irrelevante para él, si se hubiese tratado de un tema netamente de salud, sin duda él se hubiese preocupado y tendría suma importancia para él, pero como no lo fue, lo único que a él le importa es que yo esté feliz y cómoda con mi cuerpo. Si yo estoy bien, mi familia está bien; si yo soy feliz, ellos lo son”, reveló la celebridad en aquel diálogo con el medio.

Claudia Bahamón responde si tiene cirugías en el rostro

De acuerdo con lo registrado en las redes sociales, la presentadora de entretenimiento aprovechó su perfil de Instagram para hablar sobre algunos mensajes que recibía respecto a su nariz. Muchos curiosos indagaron si Bahamón tenía cirugías en esta zona del rostro, por lo que ella lo negó completamente.

En un video, la modelo fue enfática en que no posee procedimientos estéticos en su rostro, por lo que quiso mostrar un particular detalle que tiene en las fosas nasales.