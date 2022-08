Reacción de Claudia Bahamón a particular petición que le hizo un seguidor

Claudia Bahamón sigue robándose el corazón de miles de personas en redes sociales con sus emotivos y divertidos contenidos, donde suele mostrar detalles de su vida y su trabajo en los medios. La celebridad cautiva con su naturalidad, su estilo y su particular humor, el cual ha quedado plasmado en comentarios e interacciones con otros famosos.

Recientemente, la presentadora de entretenimiento llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde habló de distintos temas. En esta actividad, la modelo se sinceró y se mostró sorprendida con las particulares interrogantes y peticiones que le hacían los curiosos.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el perfil de la famosa colombiana, en la casilla de preguntas una persona quiso pedirle algo inusual e inesperado, por lo que no dudó en mostrar su reacción. Bahamón no se aguantó y lanzó un comentario en el que afirmaba que “había gente muy rara” en estos escenarios digitales.

Reacción de la presentadora a particular petición en Instagram

Según quedó registrado en el perfil de la celebridad, un seguidor aprovechó este espacio en las redes sociales para hacer una extraña petición a Bahamón, quien no lo pensó dos veces para dejar a la vista el asombro que le causaban estos comentarios.

La persona estaba interesada en que Claudia mostrara sus pies, por lo que muchos curiosos afirmaron que podría tratarse de un fetiche. La presentadora se sintió incómoda y prefirió responder a la petición con una imagen de unos pies con ojos y boca.

Este post lo acompañó con la canción ‘Happy Feet’, de Randy Crawford, la cual le daba un toque gracioso a la imagen que fue publicada en las historias de la cuenta.

“¿Nos muestras tus pies?”, escribió el usuario en el espacio.

“Qué gente más rara, ola”, dijo Bahamón, poniéndole punto final a este tipo de solicitudes que llegaban en Instagram.

Claudia Bahamón ya había mostrado sus pies en una entrevista

Según quedó registrado en un diálogo que sostuvo la presentadora con ‘Suso, el paspi’ en 2020, el entrevistador quiso retarla a que ella mostrara sus pies en la cámara. La modelo se sintió extrañada con esta prueba que le pusieron, ya que considera que sus pies son “horribles”.

“Ay, no, mis pies son muy horribles. ¿En serio se los tengo que mostrar?”, dijo el rostro de MasterChef Celebrity en la entrevista, donde sacó su lado gracioso con respecto a los “juanetes” que tenía.

“Son muy feos… Ay, mi amor, te regalo el juanete derecho”, agregó, luego de poner sus pies ante la cámara y lanzar una serie de comentarios con sarcasmo.

Pese a que todo ocurrió durante las cuarentenas de 2020 por la pandemia de la covid-19, la celebridad accedió a mostrar esta parte de su cuerpo sin problema, pues le vio el lado cargado de humor de Suso. Los elogios aparecieron y sus pies fueron protagonistas de halagos.

Claudia Bahamón revela si tiene la nariz operada

Pese a que en diferentes ocasiones la celebridad ha sido clara y sincera con respecto a su imagen y aspecto físico, días atrás sí quiso aclarar las dudas que surgieron sobre esta zona de su cara y las especulaciones que hay respecto a una supuesta cirugía estética. La colombiana, sin problemas, contó un poco sobre su nariz y negó haberse hecho este procedimiento.

“Unos me piropean las ñatas y otros me preguntan que yo dónde me operé la nariz. Yo no tengo la nariz operada, sino no me podría hacer esto (se frota la zona)”, respondió Claudia, soltando risas y explicando esta curiosidad.

“Si se dan cuenta, este hueco como que es más alargado que este. Este es más abiertico”, dijo la artista, dejando en evidencia cuál es el detalle que le causa gracia por la diferencia notoria que hay.