Daniela Ospina reveló la fecha probable en la que nacería su hijo

Daniela Ospina es una reconocida modelo y deportista colombiana. Varios la recuerdan por la relación que sostuvo con el jugador de fútbol profesional James Rodríguez; producto del amor entre ambos quedó una hija, Salomé, quien vive actualmente con la modelo en Miami.

Luego de su separación con James, en el año 2017, Ospina estuvo involucrada sentimentalmente con el productor Harold Jiménez, que al igual que su relación con el deportista culminó; pasado un tiempo, se volvió a enamorar del actor venezolano Gabriel Coronel, con quien espera formar una familia y con quien está comprometida.

Cabe mencionar que algunos meses atrás la pareja anunció que está esperando el que sería el primer hijo del actor y el segundo de la modelo.

Ospina se ha encargado de contarles a sus seguidores todos los detalles de su nuevo embarazo, incluso ha mencionado que le ha dado mucho sueño y que esto ha dificultado que lleve sus tareas diarias del mismo modo que lo hacía cuando no estaba embaraza.

A su vez, se conoció que sufrió un desmayo, pero afortunadamente no pasó a mayores y tanto ella como el bebé que viene en camino se encuentran en óptimas condiciones.

La deportista ya muestra su hermosa barriguita de embarazo. - Foto: Foto: Instagram @daniela_ospina5.

La modelo compartió recientemente en su cuenta de Instagram la fecha tentativa en la que se espera la llegada de su segundo hijo. En medio de la dinámica de preguntas y repuestas de la red social Instagram, alguien le indagó acerca de la diferencia entre este embrazo y el primero.

Daniela Ospina y la foto de su embarazo. - Foto: Instagram @Daniela_Ospina5

A lo anterior, ella contestó que su primer embarazo fue muy tranquilo y en este ha sentido más cambios e incluso ha presentado síntomas que no tuvo que enfrentar en el primero; pese a esto, mencionó que está disfrutando cada etapa al máximo.

“En este he tenido todos los síntomas que existen, y con Salito solo vomité, que fue lo único que con Lorenzo no, pero los dos me los he disfrutado demasiado”.

En medio de la misma dinámica, otro seguidor de la empresaria le preguntó: ¿“Más o menos en qué mes nace Lorenzo? Ya quiero conocerlo”.

Con mucha emoción, la deportista y empresaria le contestó que la llegada de Lorenzo sería para finales de octubre o inicios de noviembre y que se siente muy emocionada de conocerlo y tenerlo en sus brazos.

James Rodríguez devela su relación actual con Daniela Ospina: opinó de la nueva pareja y el bebé que espera

James Rodríguez ha sido protagonista de la prensa dentro y fuera de las canchas. Al margen de sus logros deportivos, el 10 de la selección Colombia ha provocado opiniones de todo tipo por la relación que mantuvo con Daniela Ospina.

Gabriel Coronel y Daniela Ospina anunciaron a través de sus redes sociales que están esperando un bebé. - Foto: Instagram

En entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, James reveló cómo es su relación con Daniela Ospina, a quien ha tenido que encontrarse en eventos y celebraciones alrededor de Salomé. James admitió que todavía la quiere por ser “la mamá de mi hija”.

El futbolista está enterado de que su expareja está esperando un niño. “No. Estoy contento porque va a ser madre de nuevo y mi hija va a tener otro hermanito, estoy feliz por eso”, apuntó.