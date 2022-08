Demandar al ex... ¿se puso de moda?

Dos meses después del juicio que ganó el protagonista de Piratas del Caribe contra su exesposa, la también actriz Amber Heard, por difamación, otro pleito en los estrados promete robarse la atención. Se trata de la demanda que ha interpuesto el cantante Marilyn Manson contra su exprometida Evan Rachel Wood, quien, muy al estilo de Amber, decidió interponer una acción legal contra él, en el que lo acusa de violencia doméstica y abuso sexual.

De hecho, en las últimas horas han sido célebres una serie de mensajes que publicó el Daily Mail y que cruzaron Manson y Depp en 2016, cuando el cantante vivía con su novia Lindsay Usich, y los que le comenta al actor: “Tengo a una Amber 2.0… Tengo un escenario policial serio, tipo Amber, con la familia de L. Estoy jodidamente estresado. No sé si estás de vuelta, pero necesito asilo en algún lugar porque creo que la policía podría estar buscándome… Lindsay sacó a su Amber y presentó un informe policial”, son algunas de las frases a las que tuvo acceso el diario británico y que apenas se conocen.

Pero el lío judicial que entabla Manson en la actualidad no es contra Lindsay, sino contra su exprometida Evan Rachel Wood. El cantante ha prometido librar una batalla judicial similar a la que vivió Johnny Depp hace pocos meses.

En SEMANA recordamos el top 5 de las demandas más mediáticas en Hollywood y en Latinoamérica.

Marilyn contra Evan

(EXCLUSIVE, Premium Rates Apply) TORONTO, CANADA - SEPTEMBER 10: Evan Rachel Wood and Marilyn Manson at the Gala Screening of Sony Pictures "Across The Universe" during the 2007 Toronto International Film Festival held at the Roy Thompson Hall on September 10, 2007 in Toronto, Canada. (Photo by Eric Charbonneau/Wireimage) - Foto: WireImage

Vivieron juntos tres años y estuvieron comprometidos. Pero, tiempo después, Evan Rachel Wood lo acusó de varios abusos sexuales. La actriz emprendió además una campaña para denunciar este y más abusos hacia otras mujeres. Según circula en varios medios, serían 15 las mujeres que se unieron para denunciar a Manson. Su versión es relatada en un documental de HBO que se titula Phoenix Rising. Allí, la actriz cuenta todo a lo que fue sometida en la intimidad y detalles de su turbulenta relación. Pero Manson no se ha quedado quieto y emprendió una acción legal por difamación contra la actriz.

Ante un Tribunal de Los Ángeles, el cantante acusó a Evan y a su actual pareja, la artista Illma Gore, de falsificación de documento y suplantación de identidad. Al parecer, según se reporta en la denuncia, ambas se habrían hecho pasar por agentes del FBI con el fin de convencer a otras mujeres de ser testigos contra las acusaciones de agresión sexual que pesan sobre el cantante.

Johnny ganó

Amber Heard señaló que no se retracta de lo que dijo en el juicio con Johnny Depp. Foto: montaje SEMANA. - Foto: Foto: Reuters y Getty Images, montaje SEMANA.

El primero de junio será una fecha memorable para Johnny Depp, pues ese día terminó uno de los juicios más mediáticos, después del de O. J. Simpson en la historia de las celebridades americanas. Tras seis semanas de declaraciones en el juicio que entabló el actor por difamación contra su exesposa Amber Heard, quien lo acusó ante el mundo de violencia doméstica, Depp ganó la batalla legal. El juez determinó que “ambos se difamaron mutuamente”. Amber debía pagarle 10 millones de dólares, y él, dos millones. Pero todo indica que el actor no piensa recibir ese pago de su parte, pues como él mismo señaló: “Nunca se trató de dinero”. Depp salió bien librado y aunque Amber se ratifica en cada palabra, su solicitud para apelar el juicio fue negada. No obstante, no se quedará callada y promete publicar un libro, pues, según ella, “hasta la muerte” mantendrá su testimonio.

Brangelina, no es el fin

Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron su divorcio en 2016. (Photo by Jeffrey Mayer/WireImage) - Foto: WireImage

Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron su divorcio en 2016, luego de 12 años juntos y seis hijos. Pero en el pleito que han librado desde entonces, han enfrentado un sinnúmero de batallas judiciales. En 2021, se encontraron varias veces por el tema de la custodia de los hijos. Ella se negó a ceder y hasta salieron a la luz pública, situaciones de abuso contra los chicos, cometidos supuestamente por Brad Pitt y sus excesos con el alcohol. Finalmente, el actor fue derrotado en el tribunal. Pero en junio de este año, entabló una acción legal contra Angelina por la venta de Miraval, un viñedo en el sur de Francia que ambos adquirieron en 2008. Según ha trascendido en varios medios estadounidenses, Pitt decidió demandar a su exesposa por “hacerle daño intencionalmente, vendiendo sus acciones en la compañía a un extraño con asociaciones e intenciones ponzoñosas”, señala el documento. Esto, porque ambos habían acordado que nunca venderían su participación sin el consentimiento expreso del otro, y ella ignoró dicho arreglo.

De la Rúa contra Shakira y viceversa

Shakira y Antonio de La Rúa . - Foto: Getty Images for CineVegas

La cantante colombiana y Antonio de la Rúa fueron novios durante 11 años. Dicha relación acabó en 2011, y aparentemente fue en términos cordiales. Pero dos años después, él demandó a su ex con un argumento que muchos calificaron de insólito: según De la Rúa, gracias a él se dio el éxito de Shakira, por ello merecía una indemnización y, de algún modo, beneficiarse de las ganancias económicas. De la Rúa entabló la demanda por 100 millones de dólares. Dicha batalla fue desestimada, pues Shakira demostró que el tema entre los dos fue claro y estaba por escrito que él no tenía incidencia sobre los negocios. Tiempo después, fue ella quien lo acusó de apropiarse indebidamente de 2 millones de dólares de sus cuentas personales.

Aracely contra Luis Miguel

El matrimonio duró 4 años. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La historia entre la actriz y el Sol de México ha sido de las más mediáticas en Latinoamérica. Se casaron en 2006 y se separaron en 2009. Fruto de ese matrimonio quedaron dos hijos, y desde entonces Aracely Arámbula ha librado una lucha para que el cantante cumpla sus obligaciones como padre. Siempre a través de intermediarios y no en juicio. Y es que la faceta paternal de Luis Miguel ha sido su talón de Aquiles. Solo fue hasta muchos años después que reconoció como hija a Michelle Salas.

En abril del año pasado, el abogado de Aracely, Guillermo Pous, habló en el programa Ventaneando y señaló que Luis Miguel no cumple con las obligaciones de manutención para sus hijos desde finales de 2019. La respuesta del equipo del cantante siempre es la misma: “No hay forma de pagar en este momento”. Lo que están buscando actualmente es llegar a un acuerdo para evitar ir a juicio, pero si no se logra, el pleito es inminente, pues ella está cansada.

Vale la pena recordar que, según Aracely, a ella nadie le hizo una propuesta económica para que su nombre hiciera parte de la exitosa bioserie de Netflix sobre el artista. De hecho, ella dejó claro que no podrían utilizar su imagen. Tal parece que Aracely contará su propia versión del romance que vivió por cuatro años.