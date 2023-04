Destapan inesperado video de Clara Chía en su cumpleaños; la joven fue captada como pocos la habían visto

La española protagonizó un momento en el que mostró un rasgo que no había plasmado en un video publico.

Clara Chía es ahora uno de los principales blancos de la prensa española, debido a la relación sentimental que formalizó con Gerard Piqué. La mujer no logró librarse de los ataques y reproches en redes sociales, por lo que tuvo que aprender a sobrellevar la presión y el acoso de los paparazis.

A pesar de las constantes noticias relacionadas con su vida, la relacionista pública continuó su camino y se mostró tranquila, acompañando fielmente al exfutbolista en los eventos a los que asistía. La catalana conservó su posición y buscó no llamar la atención, esquivando los lentes y las preguntas de los reporteros.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los curiosos fue la actitud que llevó Clara Chía en los últimos meses, ya que comenzó a tener cambios en los comportamientos en público. La europea le bajó a la timidez, caminó con más seguridad junto a Piqué y se mostró desafiante ante los reporteros.

Sin embargo, la relacionista pública nunca posó ante las cámaras luciendo una sonrisa o transformando su gesto de seriedad, por lo que muchos especularon realmente cómo era la forma de ser de la catalana. Los usuarios en redes sociales difundieron imágenes de la joven en espacios deportivos y con el entorno del exfutbolista, plasmando las particulares reacciones que tenía.

Recientemente, con motivo de su cumpleaños número 24, una cuenta de fans no perdió la oportunidad para reflejar la belleza de Clara Chía, quien fue criticada fuertemente por su físico. El perfil ClaGerFans subió un pequeño clip, donde dejó a la vista que la novia de Piqué fue captada en una reunión, mientras sonreía y mostraba sus bonitos dientes.

La joven no se percató que estaba siendo grabada, por lo que el gesto fue genuino y real. Este contenido fue elogiado y aplaudido por algunos usuarios de Twitter, quienes afirmaron que la belleza de la catalana era indudable.

El post fue acompañado con el número 24 y un par de emojis, refiriéndose al festejo y a la fecha especial de la pareja de Gerard. La pareja estaría celebrando este día en un sitio paradisíaco, el cual quedó lejos de las cámaras y los reporteros.

Por ahora lo que quedó claro es que los novios se consolidaron bastante, al punto de reflejar con su lenguaje corporal lo mucho que se quieren y disfrutan de la química que generaron.

Experta reveló si Clara Chía y Piqué están realmente enamorados

Una experta en lenguaje corporal decidió analizar a fondo los gestos y expresiones de los dos españoles, averiguando si era verdad o no el amor que sentían mutuamente. La mujer detalló rasgos, acercamientos y movimientos, exponiendo si aún quedaba algo del sentimiento que juró el exfutbolista por Shakira alguna vez.

De acuerdo con lo que expuso Maryfer Centeno, posiblemente Piqué cambió lo que sentía por su joven novia y actualmente estaba sumamente feliz por el vínculo que sostenían. La pareja estaría atravesando el mejor momento, al punto de que lo plasmaban en su química.

“Ya no quedan restos del amor que le profesaba Gerard a Shakira, esa sonrisa, esa pasión, la distancia proxémica es mínima, el cómo la mira con tanto cariño, con tanto amor”, mencionó la grafóloga.

No obstante, la mexicana puntualizó que Clara Chía estaba igual, ya que tenía una sonrisa de oreja a oreja y se mostraba completamente tranquila con el empresario de Kosmos. Allí analizó a Montserrat Bernabéu, aclarando que se veía “demacrada” y cambiada, a lo que proyectaba cuando estaba con Shakira.

“Mientras Clara Chía ahora tiene una sonrisa de oreja a oreja y si me preguntan si es sincera, sí, absolutamente, le está aplaudiendo a la vida, pero no se preocupen, no iban solos… iban con la suegra, la temida suegra de Shakira vuelve a aparecer muy demacrada”, dijo la experta.

Para cerrar este escaneo de la foto en el evento deportivo, Maryfer Centeno aclaró que el español estaba muy enamorado de Chía, al punto de que ese amor por su ex ya no existía.

“Piqué está loco por Clara Chía y es que ya no quedan restos del amor que le profesó a Shakira un día”, concluyó.