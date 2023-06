El ‘agarrón’ que tuvo Jimmy Vásquez con una actriz que llamaba ‘ineptas’ a las vestuaristas

El famoso actor no confirmó el nombre completo de la colega con la que tuvo dicho episodio.

Jimmy Vásquez es un actor colombiano reconocido por participar en producciones como ‘El Cartel’, ‘Me llaman Lolita’, ‘La Nocturna’, ‘El General Naranjo’, entre otras producciones con un éxito el cual muchos televidentes recuerdan.

Sin embargo, el actor en los últimos días ha hecho diferentes confesiones: por un lado, en una entrevista en el programa ‘Cómo Amaneció Bogotá' de Tropicana habló sobre su depresión luego de la pandemia, y, por otro lado, en el programa de Jhovanoty - del humorista Jhovany Ramírez-, habló sobre una “injusticia” que vivió con una actriz muy reconocida del país “de apellido Hernández”.

El “agarrón” que tuvo el actor

Para el 2008 se estrenó ‘Aquí no hay quien viva’, una producción del canal RCN que contaba la historia de un personaje llamado ‘Wilson Emilio Delgado’, -interpretado por Vásquez, que era el portero del edificio que siempre se veía involucrado en situaciones que parecerían surrealistas, pero que de cierta manera se podían apreciar en una vecindad popular.

De ahí que durante la entrevista con Jhovanoty, el actor habló sobre lo vivido en dicha producción. Ante la pregunta: “¿Con qué actor nunca le gustaría volver a trabajar”, Vásquez, respondió: “Tuve un par de malas experiencias con una actriz muy conocida, con una señora (...) de apellido Hernández”, señaló mientras se negaba a dar su nombre.

El actor tuvo depresión tras la pandemia. - Foto: Foto de Instagram de @jimmyvasquezart

“Yo tengo un problema hermano, y es que yo detesto la injusticia, yo no la soporto y cuando se presenta delante mío, yo soy muy compra peleas ajenas”, señaló, refiriéndose a los malos tratos de la actriz con algunos compañeros del trabajo.

Según contó, “la señora les decía a las vestuaristas ‘ineptas’, ‘inútiles’. Esos eran los adjetivos más bajitos con las que las trataba”, indicó.

Y sin duda alguna, él las defendía: “No señora, usted no les hable así, por favor. Ellas están aquí las 12 horas con nosotros, si no le gusta el trabajo, vaya y hable con un productor o pase una carta y quéjese”, agregó.

No obstante, la actriz “de apellido Hernández” -que según los usuarios de las redes sociales podría tratarse de Vicky Hernández-, le respondió al actor:

“A usted que le importa por eso es que el trabajo se vuelve mediocre en este medio porque llega gente como usted a justificarles”, señaló Vásquez mientras aseguró que fue “un agarrón horrible”.

Al actor no le gustan las injusticias. - Foto: Foto de Instagram de @jimmyvasquezart

Incluso recordó otro episodio: “Cuando estábamos grabando el cabezote de esa serie, ella empujó y le pegó a Consuelo Luzardo porque no la dejaba quedar en plano”. Y aunque en su momento evitó posibles roces, le manifestó al humorista que tiempo después, en la misma producción, “no me aguanté más”.

Por consiguiente, el humorista le preguntó que si se había vuelto a encontrar con su colega, a lo que él le contó que en la producción ‘Escobar’ donde ella le dijo: “¿Usted todavía me odia?”, y él respondió: “un poquito”, asegurando que “no puedo ser hipócrita, ni mentiroso yo sé que ella no ha cambiado mucho”, concluyó.

El actor trabajó en producciones como "El Cartel". - Foto: Foto de Instagram de @jimmyvasquezart

Lo que dijeron en redes sociales

Luego de la publicación del programa de Jhovanoty, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, unos creyendo que el actor hablaba de Vicky Hernández -aunque él no lo confirmó- considerada una de las mejores del país; mientras que otros internautas, apoyaban la reacción que tuvo el actor con su colega.

“Me cae bien el man, yo soy igual, no puedo con las injusticias y el maltrato a la gente y animales”, escribió un usuario; mientras que otro señaló: “Señora y para mí de las mejores actrices de Colombia, Vicky Hernández”.

“Así me ha pasado en algunos trabajos, cuando humillan y pisotean a alguien me meto a defender y me sacan”, dijo otro seguidor del programa.