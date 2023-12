El exsacerdote Alberto Linero sorprendió a sus seguidores con importante confesión: “Me casé”

“Lo que debo decir es que nadie está obligado a tener una relación de pareja. La relación con otro es una decisión, es decir, si alguien decide no tener pareja, pues hay que respetarlo. Si alguien decide acabar con su relación de pareja por muchas razones y no volver a estar en pareja, pues hay que respetarlo”, dijo.

Según sus declaraciones, efectivamente se casó “de todas las formas posibles que haya que casarse” y está feliz de haber dado ese paso con María Alcira, que por fortuna coincide con sus planes de no tener hijos. “A mí constantemente me preguntan: ‘¿Los hijos para cuándo?’. No voy a tener; a los 55 años, ya no se tienen hijos, yo soy un ser humano medianamente responsable y a esta edad no estoy en ese plan. Ni mi pareja tampoco, afortunadamente”, comentó.