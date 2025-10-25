Carolina Cruz celebró el cumpleaños de su novio con una sorpresa digna de una película romántica.

Un viaje de lujo, un mensaje en pleno vuelo y una declaración pública de amor desató elogios y curiosidad entre sus seguidores, quienes no dudaron en calificar el regalo como “millonario y soñado”.

Un nuevo capítulo de amor

El pasado 24 de octubre, en el cumpleaños de su pareja Jamil Farah, Carolina Cruz dio una sorpresa que bien hubiera podido inspirar una historia de amor para la pantalla grande.

Según lo que ha compartido la presentadora, el obsequio para su amado consistió en un viaje sorpresa a San Andrés, uno de los destinos más paradisiacos dentro del Caribe colombiano.

Tal y como lo informó Publimetro, el detalle romántico no se limitó solo a la ruta y al mágico destino. Durante el vuelo, la tripulación sorprendió al festejado con un mensaje especial que conmovió a Jamil.

Un emotivo mensaje por parte de la tripulación, sorprendió a Jamil en su cumpleaños. | Foto: Captura de pantalla historia Instagram @jamil_farah

La dedicatoria del mensaje llenó de emoción al piloto, quien no dudó en publicarla de inmediato en sus redes sociales y más tarde, la misma Carolina, la replicaría con un mensaje que decía “celebrándote”.

La sorpresa y el amor fueron los protagonistas de esta celebración, una nueva muestra de la sólida relación que mantiene la pareja.

Ya en fechas anteriores, Carolina había demostrado su afecto públicamente: en octubre pasado había publicado unas fotos bailando junto a u novio, acompañada de palabras emotivas que despertaron sentimientos de ternura entre sus admiradores.

Una sólida relación que lo ha superado todo

Al parecer, la pareja ha encontrado la fórmula para que el amor crezca año tras año. Luego de haber recibido fuertes críticas en un inicio por la diferencia de edades, Carolina y Jamil han demostrado que su amor va más allá de los rumores.

Carolina Cruz ha utilizado este cumpleaños para reafirmar su noviazgo con Jamil Farah, mediante un gesto que combina romanticismo y lujo.

Pero más allá de esto, siu intención fue la de demostrar que más allá de sus compromisos y las cámaras, el cariño necesita de momentos memorables como los que vivieron durante la celebración del cumpleaños de Jamil.

Carolina ha sabido llevar su relación con discreción, combinando su trabajo con momentos románticos al lado de quien ahora le quita el sueño.