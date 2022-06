El recordado actor de ‘Padres e Hijos’ que estaría esperando junto a su esposa su sexto hijo

Al actor no se le ha visto en nuevos proyectos actorales.

Juan Pablo Obregón es recordado por participar en Padres e Hijos, una serie que marcó varias generaciones en Colombia. Su talento para actuar lo llevó a participar en producciones como Chica Vampiro, Doña Bella, Los Herederos del Monte, entre otras.

Pero ahora no es noticia por estar en proyectos televisivos, sino por la llegada de su sexto hijo, junto a su esposa Ana María Malagón, en el esfuerzo por construir un hogar.

En un post de su cuenta de Instagram, el actor dijo:

“Esta familia sigue creciendo y todo gracias a Dios que fue Él que nos salvó y recuperó este hogar. Los hijos son una bendición y más en donde son deseados”, escribió el famoso.

En la misma publicación se denota sus creencias muy arraigadas a la fe, porque dice: “No es fácil pero Dios da la gracia y lo que se necesita para hacer de ellos los mejores seres humanos que podamos, para que así un día, y después de cumplir nuestra misión encomendada por Dios, podamos todos nuevamente reunirnos en el cielo que es y debe ser el objetivo principal de estar vivos”, dijo al referirse de sus hijos.

Finalizó su escrito manifestando su cariño a la que hoy es su pareja sentimental: “Te amo @flacamalagon y gracias por compartir el camino conmigo para ojalá cumplir con la misión que Dios nos otorgó y así ganar el cielo con nuestros hijos, y cuantos más podamos”, subrayó.

Así mismo Ana María Malagón también es una creyente que respeta y ama la familia, esto lo dejó ver, en un post de sus redes sociales.

“Cuando nos preguntan acerca de cuántos hijos queremos, siempre respondemos: ‘los que biológicamente podamos tener, económicamente sostener y cristianamente educar’, en otras palabras, los que Dios quiera. Porque será Dios quien nos dará la capacidad biológica, la ayuda material y la luz para educarlos de cara a la eternidad”, posteó Malagón mientras se encuentra a la espera de su sexto hijo.

Las reacciones en las redes sociales

Quienes han seguido sus pasos como actor, no han dudado en felicitarlo a él y a su familia, por la llegada de otro miembro.

“Dios les bendiga y María santísima les proteja. Muy especialmente al bebé en camino ¡Felicitaciones!”; “Nuestra admirada familia católica. Gracias por el testimonio de amor, por la vida. Que el Señor derrame infinitas bendiciones en esta hermosa familia”; “¡Hermano! Hasta me quedo corto para decirte algo. Dios es tu guía. Cada vez que te miro, crece mi fe. Felicidades. Aquí estamos para apoyar siempre!”, son tres de los muchos comentarios que se leen en su perfil de Instagram.

Pide oración por el país

En este mensaje, que publicó luego de conocerse quién sería el nuevo presidente de Colombia 2022-2026, dio a conocer su perspectiva frente a lo que se vive en el país.

“De acá salió algo muy bueno. Saber que hay mucho hermano en la lucha y caminando hacia Dios. Si eres de esos que siguen en la batalla (...) Oremos por Colombia”, escribió mientras exhortaba a sus seguidores a unirse por el país en el término de la jornada electoral que se llevó a cabo el pasado domingo 19 de junio.

En sus diferentes publicaciones se observa el apoyo que le dio a el excandidato Rodolfo Hernández, pero el resultado de los pasados comicios presidenciales lo llevó a convocar a sus simpatizantes a la unión.

Una fe católica

Juan Pablo Obregón es un fiel creyente que como ya se mencionó, reiteradamente en sus mensajes habla de las Sagradas Escrituras.

“Dios me hizo un hombre nuevo (...) no soy perfecto pero busco agradar a Dios. Lo que sí pretendo es decirles a ustedes que no hay mejor camino ni misión en la vida que servirle a Dios desde el lugar que Él te haya puesto”, precisó.