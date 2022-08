El vestido rojo de Jessica Cediel que encendió las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en el canal predilecto para seguir la vida de los famosos colombianos, ya que ningún detalle se les escapa a los seguidores de los personajes más reconocidos del mundo de la farándula del país.

Jessica Cediel es una de las personalidades que suele generar miles de reacciones con sus publicaciones, especialmente a través de su cuenta de Instagram, donde se le ha visto muy activa en los años recientes. Sin duda, las fotografías que comparte la presentadora colombiana llaman la atención de sus fanáticos y encienden las redes sociales.

A sus 40 años, la también actriz y periodista no deja de sorprender a los usuarios con las imágenes, que comprueban que la edad es solo un número. En esta ocasión, fue un vestido rojo el encargado de despertar las reacciones en su cuenta de Instagram, pues la serie de fotografías ya se acerca a los 100 mil ‘me gusta’ y ha sido comentada más de 800 veces.

En el carrusel de imágenes aparece con un ajustado vestido color rojo. Además de lo llamativo que puede ser utilizar este tono, el diseño de la prenda permite resaltar la envidiable figura de la colombiana.

El look consta de un vestido corto con mangas abombadas y un prominente escote. Este lo complementa con el cabello recogido y un maquillaje suave en el que resaltan sus ojos. La publicación viene acompañada con el siguiente mensaje en inglés: “Puede que tenga una cara linda... pero chico, soy una malvada...”

Algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores en la bandeja de comentarios apuntan precisamente a la selección del color y a la belleza intacta de la multifacética Jessica Cediel.

“Bellaaa, mielecita”. “Uy, eso es mucha mamacita, hermosa, divina, preciosa, bella y rica, te quiero conocer, reina, estás espectacular”. “Divina”. “Hermosaa”. “Te amo, Jessica”. “La belleza más grande de Colombia”. “Una dama de rojo, toda una bellezaaa”. “Cásate conmigo”. “Pero qué lindura”, entre otras reacciones.

Su faceta de ‘influencer’

En las redes sociales, Jessica Cediel ha encontrado un espacio para compartir su jornada diaria y permitir que sus seguidores conozcan un poco más acerca de su vida. Recientemente, publicó un ‘reel’ en el que mostraba un día de trabajo para ella, relatando lo complejo que había sido ese día, debido a que estaba contagiada con covid-19 sin saberlo. En las imágenes se le observa posando para algunas fotografías y departiendo en el set de un show de televisión con Ómar Chaparro.

Además, constantemente publica consejos, bailes e imágenes que rápidamente se vuelven virales. Entre los temas que son frecuentes en su cuenta es la intriga de sus seguidores por saber quién es el dueño de su corazón, un asunto que parece perseguirla todo el tiempo.

De hecho, hace algunas semanas la mujer revolucionó sus redes sociales al compartir un misterioso mensaje. Sus palabras indicarían que podría estar viviendo una nueva historia de amor. Cabe recordar que a Jessica le gusta dejar pistas a sus seguidores alrededor de este tema y no duda en referirse a su vida amorosa.

En aquel entonces, la también modelo publicó la siguiente frase: “Todo esto es tuyo y eso me tiene feliz. Qué rico”. Hasta el momento, Jessica Cediel no ha aclarado para quién iban dirigidas las palabras ni tampoco ha revelado si realmente está en una relación sentimental. Lo único que ha reiterado en varias oportunidades alrededor de este asunto es que no es difícil que la conquisten, pero sí busca a alguien de buen corazón.

Entre tanto, sigue cautivando la atención de miles de seguidores con sus fotografías y videos.