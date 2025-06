Esposa de Marcelo Cezán recordó cuando optó por terminar su relación por decisión del presentador: “Fue durísimo”

La situación que le dio un giro a su relación se presentó porque Marcelo no quería casarse ni tener hijos, pero ella sí tenía claro su sueño de poder ser madre algún día. “Nosotros terminamos nuestra relación después de tres años y medio, porque Marcelo a los 40 años decidió no casarse y no tener hijos, llegara la mujer que llegara a su vida", dijo.