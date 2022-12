Esposo de Ana María Trujillo afirma sentirse orgulloso de ser su ‘sugar daddy’

Ana María Trujillo es reconocida en el mundo de la farándula por interpretar a Manuela Sáenz en la reconocida novela La quiero a morir. Asimismo, formó parte del programa Día a día de Caracol Televisión, razón por la cual ganó muchos seguidores.

No obstante, la talentosa actriz en su momento estuvo en el centro de la polémica, y fue cuando se divorció de Francisco Cardona, hermano del actor Manolo Cardona. Según Trujillo, la razón principal de la separación fue que Cardona le fue infiel. Además, indicó en el programa Se dice de mí que una amiga cercana a ella la llamó para contarle la situación.

En ese sentido, Trujillo también afirmó que luego de varios años conoció al empresario José Francisco Arata. Asimismo, indicó que el hombre desde un inicio sintió una atracción muy fuerte por ella.

“Pasa el tiempo y me empieza llamar para salir, pero yo no quería salir con él porque me parecía mayor”, manifestó Trujillo. Sin embargo, con el paso del tiempo aceptó una de sus invitaciones hasta que se ganó su corazón, cuenta la artista.

No obstante, la actriz aseguró que por medio de las redes sociales recibe muchos comentarios negativos sobre su relación, debido a que Arata es 12 años mayor que ella.

“Yo digo que la gente que le quiere hacer daño a uno por medio de las redes o de cualquier manera tiene que ser muy miserable para decir: ‘Muy lindo tu papá’, cuando saben que no es mi papá, sino que es mi esposo”, aseveró Trujillo.

Por su parte, el empresario se toma con más gracia la situación y asegura sentirse “orgulloso de ser su sugar daddy”. “Yo estoy muy orgulloso de ser su sugar daddy. Es más, yo me presento, cuando nos presentamos, mira: ‘Yo soy su sugar daddy. Ella tiene 35 y yo 72′ para que se vea la diferencia bien marcada”, aseveró.

Finalmente, se confirmó que duraron tres años de novios y luego se comprometieron en Punta Cana. De igual manera, actualmente viven en República Dominicana.

Jhon Álex Toro confesó cómo fue su dura relación con Laura Londoño

Fue a través de una entrevista con Diva Rebecca que el actor pereirano dio a conocer algunos detalles sobre su vida personal y, entre esos, la relación que sostuvo con su colega Laura Londoño. En este diálogo el hombre sostuvo que fue dramático, pero que no ha sido la única vez que lo hace, pues en sus anteriores noviazgos también pasó por lo mismo.

Cabe destacar que Laura Londoño ya había hablado sobre la relación que tuvo con John Álex Toro y lo catalogó como un hombre bastante neurótico. Además, tenía unos años más que ella, por lo cual su experiencia era amplia y esto flechó a la actriz.

“Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso a morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”, dijo Londoño.

En su conversación, Toro contó que su expareja había dicho algunos detalles de cómo fue la relación y dijo: “Mis amigos me mandaron la entrevista y me dijeron mira lo que está diciendo esta señora de ti. Leí y quedé sorprendido y luego dije sí. Le tocó ese personaje”.

Y luego añadió: “Me da mucho pesar, pobrecita, es que sufrió mucho. ¿Tú nunca has escuchado que los caballeros no tenemos memoria? Cuando leí una entrevista donde ella decía eso pensé que se la habían editado”.

La actriz decidió irse a estudiar a Estados Unidos y ambos decidieron tomar caminos separados para continuar con sus proyectos, ahora son grandes actores de la televisión colombiana.

Por último, el artista pereirano dijo que cuando vive una relación lo hace intensamente y ama a muerte. “Yo era de tirar el plato al piso, de que se rompiera, la lágrima. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, pero su comportamiento ahora ha cambiado y resaltó que ya no es así.