“Estaba medicado”: así reapareció Nicolás Arrieta después de su pelea contra la Liendra

Ante esto La Liendra no dudó en responder mandando un manotazo, pero cuando ya hubo algo de calma habló de lo sucedido: “Qué pena, disculpen por el show que hicimos ayer, parce, puede ser mi evento, pero lo de ayer fue una gaminería completa, no había necesidad de tocarnos, qué pena con las marcas… Arrieta nunca aporta nada, nunca aparece y ayer, no más tenía que ir en sano juicio y llegó supersoplado, superdrogado. Lo de ayer no me representa para nada, no estoy feliz con eso, nos falta mucha cultura a la hora de hacer eventos y la verdad no sabía con quién estaba peleando”.