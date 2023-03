Farina destaca que su nominación en los Premios Nuestra Tierra es gracias a sus seguidores

La cantante colombiana Farina vuelve a estar nominada, una vez más, en los Premios Nuestra Tierra 2023 en dos categorías: Mejor artista urbano y Mujer raíz de nuestra tierra. El próximo 17 de mayo se conocerá si la artista se quedará con alguna de estas dos nominaciones.

El evento se llevará a cabo en la capital del país en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Los premios fueron creados en el año 2007 por Alejandro Villalobos, Blanca Luz Holguín y Fernán Martínez, con el propósito de resaltar e impulsar la labor de los artistas colombianos que están triunfando a nivel nacional e internacional.

La transmisión del evento se podrá seguir por las emisoras de la cadena radial RCN Radio y la transmisión oficial por el Canal RCN. Los artistas nominados son postulados por casas disqueras, sellos independientes y directores de radio. Todos los ganadores saldrán escogidos sobre la votación de jurados especializados en la industria musical, artistas y el público que votó por medio de la página oficial del evento.

Farina es una de las artistas colombianas con mayor representación en el género urbano. - Foto: Foto: Instagram @farinamusic

La artista aprovechó para agradecer y destacar que dichas nominaciones son el resultado de que sus seguidores escuchen su música y de un trabajo arduo en compañía de su equipo de trabajo. “Estas nominaciones son gracias a un trabajo constante de muchos años junto a mi equipo de trabajo y a mis seguidores, que son parte fundamental de estas buenas noticias”, anunció.

Farina recibió dos nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2023. - Foto: Foto: Instagram @farinamusic

“Ser mujer en la música urbana es más complicado que ser hombre”: Farina contó por qué desapareció de los escenarios por seis años

Farina es reconocida por ser pionera del género urbano en Colombia, pues desde que apareció en el Factor X en 2005, su carrera en el mundo del reguetón tomó otro rumbo y es recordada por ser la primera mujer en atreverse a incursionar en esta apuesta musical.

La artista, durante una larga temporada, y a diferencia de otros artistas, se encargó de producir su propia música de manera independiente, mirando de lejos los escenarios comerciales; sin embargo, en los últimos años ha logrado reconocimiento al punto de cantar con Natti Natasha, una de las exponentes más relevantes de este género en el mundo.

“Lo que a mí me ha mantenido ahí es mi disciplina, yo nunca le he bajado. A mí me cierran mil puertas y yo las abro a las malas, y así me ha costado y más siendo mujer, porque te tengo que admitir, ser mujer en el género urbano, antes, ya no tanto, era más complicado que ser hombre, era casi que imposible”, explicó la artista antioqueña en entrevista con Dímelo King.

Farina y Karol G. - Foto: Instagram @farinamusic - @karolg

La antioqueña ha compartido tarima con reconocidos artistas y en medio de la entrevista habló de la relación que sostiene con la también cantante y representante de este género musical Karol G y aclaró si han hablado de una posible colaboración.

“Para serte sincera, Karol nunca me ha dicho a mí: ‘Fari grabemos’, y yo tampoco le he dicho a ella que grabemos, pero si se da, sería magnífico. Hemos hablado muy poquito, muy poquito […] Quince minutos y algunas líneas ahí, pero sí se da, superchévere”, dijo la intérprete de Las nenas.