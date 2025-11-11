Suscribirse

Filtran quién sería el próximo eliminado de ‘MasterChef Celebrity 2025′; paso en falso lo dejaría por fuera

El ‘reality’ avanza en la competencia y se viene una nueva eliminación.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

11 de noviembre de 2025, 9:20 p. m.
Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Ricardo Vesga fueron los famosos con delantal negro.
Raúl Ocampo, Carolina Sabino y Alejandra Ávila siguen en competencia. | Foto: Canal RCN / Montaje: Semana

MasterChef Celebrity 2025 se consolida como uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, que mantiene en vilo a los televidentes en cada nuevo episodio. La competencia, que reúne a reconocidas figuras del entretenimiento nacional, ha demostrado que la cocina puede ser un escenario de grandes emociones, disciplina y aprendizaje constante.

En esta edición, los participantes se enfrentan a retos cada vez más exigentes, donde no solo deben demostrar técnica y creatividad, sino también capacidad para trabajar bajo presión. Los jurados —reconocidos por su rigor y experiencia— no pasan por alto ningún detalle al evaluar tanto el sabor como la presentación y el equilibrio de los platos.

Con el paso de las semanas, el nivel de dificultad ha aumentado y las eliminaciones se vuelven más intensas, lo que ha dejado en claro que en esta fase del concurso no hay espacio para los errores. Los concursantes viven momentos de gran tensión, pero también de camaradería, apoyo mutuo y superación personal.

Sin embargo, de acuerdo con lo que se habla en redes sociales, especialmente en Instagram y X, el próximo eliminado del reality sería Raúl Ocampo, quien daría un paso en falso con las preparaciones y terminaría fuera de la cocina.

Según se ha visto, el actor no ha logrado sorprender a los jurados y su proceso no va de la mano de los demás famosos, por lo que el plato de la noche sería el causante de su salida.

Es clave destacar que Ocampo ha recibido comentarios duros por sus recetas, sus platos e ideas, por lo que podría ser el siguiente en abandonar el proyecto. Aunque busca mejorar, sus compañeros han avanzado a un nivel superior y elogiado por los chefs.

El público, por su parte, sigue con entusiasmo cada episodio, mientras comentan en redes sociales los aciertos y tropiezos de sus favoritos. Así, MasterChef Celebrity 2025 no solo continúa siendo un fenómeno televisivo, sino también un reflejo del esfuerzo, la pasión y la constancia que caracterizan a quienes sueñan con alcanzar la excelencia en cualquier ámbito.

