Frank Martínez se refirió a la supuesta renuncia de Chris Carpentier de MasterChef y le hizo una curiosa propuesta

No obstante, otro de los detalles que causó intriga y curiosidad en los fieles seguidores del programa fue un rumor que invadió las plataformas digitales, gracias a información que soltó Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento. El comunicador utilizó estos escenarios para compartir detalles que recibió, los cuales involucraban a Chris Carpentier.

De acuerdo con lo que se conoció, el presentador aseguró que le habían dicho que Chris Carpentier, chef de MasterChef Celebrity , había renunciado y dejó atrás este proyecto, abriéndose camino en otros temas . Lo que se apuntó es que todo estaba enfocado a un cambio repentino, pues fue a su camerino y decidió no ir más al set.

“Dicen que (Christopher) organizó sus cositas, cogió todo y decidió decir ‘no más, no voy más’ (...). Esto habría sucedido, al parecer, en la final. Cuando estaban grabando la gran final, dejó a todos con los ojos bien abiertos, y decidió decir que ‘no va más”, apuntó en un video que salió a la luz semanas atrás antes de la final.

“Según la caja sorpresa, no le dieron delantal negro, es decir, no lo sacaron, él mismo, al parecer, decidió abandonar el formato y no hacerlo más”, agregó.