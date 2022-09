Gerard Piqué y Clara Chía fueron bombardeados de preguntas sobre Shakira en un aeropuerto; así reaccionaron

Shakira dejó sin palabras a millones de personas con el inesperado pronunciamiento que hizo sobre su relación con Gerard Piqué y la cruda ruptura sentimental que vivieron meses atrás. La barranquillera rompió el silencio y decidió hablar por primera vez de la realidad que afronta en la actualidad, sincerándose sobre los momentos oscuros y complejos que lidió en su corazón.

La colombiana concedió, en exclusiva, una entrevista con Elle donde habló de su proceso personal, los proyectos que vienen a futuro y la situación que tuvieron que afrontar sus hijos con la separación del futbolista. Las palabras de la celebridad impactaron a sus seguidores y usuarios de las plataformas digitales, plasmando la realidad de lo que atravesó en silencio en medio de la controversia.

El diálogo desató cientos de noticias en la prensa internacional, centrándose en la posición de la cantante y las reacciones que pudo tener el español al conocer las versiones que dio su expareja. Por tal motivo, paparazis y reporteros buscaron acceder a declaraciones de Piqué, quien se encontraba en París en compañía de Clara Chía Martí, su nueva compañera sentimental.

Una vez se conocieron públicamente las postales que se registraron en Francia, donde se les vio muy románticos y cariñosos entre ellos, ambos catalanes fueron captados por los medios en un aeropuerto cuando regresaban a España. En su llegada a Barcelona, un periodista no perdió la oportunidad para indagar sobre las declaraciones de Shakira y la opinión del deportista al respecto.

La cámara mostró el momento en que el integrante del Barcelona va caminando por el lugar, llevando unos lentes y una chaqueta de jean. A su lado se pudo observar a Clara Chía, de 23 años, desplazándose con sus maletas, mientras buscaba evadir los lentes del paparazi.

A pesar de la atención que llamaron al ser vistos juntos de nuevo, Piqué no tuvo problema con reflejar el amor que siente por la joven, plasmando un gesto de tranquilidad y serenidad en el aeropuerto. El europeo se ubicó frente al periodista, demostrando que no tenía nervios ni molestia de que lo abordaran sobre lo que ocurrió el pasado miércoles.

Según quedó grabado en un video de Europa Press, el reportero lanzó distintas preguntas e interrogantes sobre lo que estaba viviendo Gerard en su vida. El hombre indagó sobre el viaje a París y la entrevista que concedió Shakira a Elle, enfocándose en lo terapéutica que resultaba ser la música para ella.

“¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal el viaje a París? No te quiero molestar, solo quiero saber cómo estás. Shakira dice que la música es como una terapia, ¿tú tienes alguna terapia?”, dijo el reportero en el clip que salió a la luz.

No obstante, el comunicador no logró obtener una respuesta del catalán, quien evadió la cámara y continuó su camino en compañía de su nueva pareja sentimental. Lo particular de la reacción de Piqué fue cuando una persona le gritó un elogio por su belleza física, soltando una pequeña risa.

Aunque nunca brindó una sola palabra sobre el asunto de su vida personal, el jugador de fútbol y Clara Chía cambiaron su actitud y se dejaron ver un poco incómodos con el asecho de la prensa. Ambos se alejaron del lugar, pero fueron captados cuando se dieron algunos besos y se acercaron aún más.

#VÍDEO | Gerard Piqué, de lo más cariñoso con Clara Chía tras su romántica escapada a París https://t.co/pGibDUyWzQ pic.twitter.com/b5Uvf9gyRm — CHANCE (@CHANCE_es) September 22, 2022

Por el momento se desconocen las opiniones del futbolista respecto a la entrevista que concedió la intérprete de Waka Waka, teniendo en cuenta que habló sobre la relación que sostuvieron y la huella que dejó en su corazón.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que la española se enfrente a la prensa, ya que días atrás tuvo el primer careo con una periodista, quien la interrogó sobre Shakira y Piqué, centrándose en las opiniones que tenía la gente de su papel en la historia.