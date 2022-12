“Hace mucho tiempo no hago el amor”: la confesión de Sara Uribe que sorprendió a sus seguidores

Sara Uribe es considerada por muchos como una de las mujeres más bellas del país; la modelo y empresaria paisa se roba los suspiros de miles de hombres en Colombia y el mundo por su esbelta figura.

Uribe fue pareja del exfutbolista Freddy Guarín, con quien inició una relación hace unos años viajando incluso a China, donde el jugador residía en esa época.

La pareja tuvo un hijo, pero poco tiempo después del nacimiento dio a conocer que se habían separado. Desde esa época, no se le conoce una relación a la modelo, a pesar de que fue fotografiada hace poco con un hombre dándose un beso.

Ahora, en la dinámica de preguntas de Instagram, la presentadora le contó a sus seguidores que a pesar de ser una mujer que podría tener decenas de pretendientes, no ha tenido relaciones sexuales en mucho tiempo.

“Hace mucho tiempo no hago el amor. La verdad es que hace mucho rato no me enamoro y, para hacer el amor, primero tengo que estar muy, pero muy enamorada”, confesó la modelo.

Contantemente, la modelo le cuenta a sus seguidores en las redes cómo ha sido su proceso de recuperación de la ruptura y la depresión que sufrió hace unos años y su recuperación.

En compañía de su hijo, la modelo asegura que se encuentra en el mejor momento de su vida y que está esperando poder enamorarse un hombre que valga la pena, la quiera y tenga una buena relación con su bebé.

Sara Uribe contó la razón por la que tuvo que separarse de su hijo: “Voy a hacer lo que Dios me diga que haga allá”

La ex Protagonistas de Novela, Sara Uribe, acabó con las dudas y, a través de sus redes sociales, confirmó que será parte de la parrilla de celebridades que estarán en la nueva versión de La isla de los famosos, reality del Canal RCN.

La paisa aseguró, a través de su cuenta en Instagram, que emprenderá esta nueva aventura luego de haber participado en una experiencia similar cuando hizo parte del programa que buscaba nuevos talentos para la pantalla chica en 2012.

Ahora, 10 años después, la ex de Freddy Guarín enfrentará ese reto impulsado, según ella, por el amor de su hijo, a quien tendrá que dejar con su familia mientras se adelantan las grabaciones de este programa que serán fuera del país.

En Instagram, Uribe aseguró que tiene muchas ilusiones de lo que pueda pasar en este reality que pondrá a prueba la resistencia física y emocional de ella y sus compañeros, quienes tendrán que superar diferentes pruebas para poder conseguir alimento y alargar su permanencia en la isla.

“Hoy es un día muy especial para mí. Les cuento que estoy en el aeropuerto porque voy a un reality que se llama ‘La isla de los famosos’, y hace diez años estuve en uno que se llama Protagonistas de nuestra tele”, aseguró la antioqueña.

“Hoy me tocó despedir a mi hijo, pero no saben la fuerza que me dio y el empuje que tengo. Voy feliz, motivada, llena de ilusiones. Voy a hacer lo que Dios me diga que haga allá. No sé para qué me está llamando, no sé, pero estoy muy feliz de vivir esta experiencia”, agregó la presentadora.

Sobre lo que sus seguidores y televidentes se encontrarán en esta nueva versión, Uribe aclaró que está dispuesta a sortear cualquier prueba, en especial las que exigen aguantar hambre, algo que caracteriza a este formato de supervivencia.

“Me voy a tomar una sopita porque de pronto voy a aguantar mucha hambre en esa isla, pero, pues, tampoco. Les voy a ir contando hasta que me quiten el celular porque me lo van a quitar, no puedo hablar con nadie. Solo puedo llevarme una pinta que tengo puesta y otra que llevo en el morral”, indicó la celebridad paisa.