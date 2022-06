Insólito | Por el tamaño de sus senos, obligan a bajar de un avión a una mujer en Canadá

Una tendencia está marcando en las redes sociales, por su carácter insólito, de no creer y por no tener antecedes que se hayan conocido a nivel mundial. Se trata del caso de una influencer de 25 años conocida como Mary Magdalene, quien esperaba viajar de Canadá a Estados Unidos, pero mientras estaba dentro del avión, justamente antes de despegar, le pidieron que se retirara de la aeronave.

Según cuenta la influencer, la razón para sacarla del vuelo fue el tamaño de sus senos, ya que debido a las cirugías estéticas estos pesarían un total de diez kilos, además de la ropa que llevaba puesta. Sin embargo, el argumento expuesto por la aerolínea habría sido que esta mujer tenía puestos audífonos en medio de las instrucciones de seguridad.

Mary indicó que el hecho ocurrió este 31 de mayo, cuando abordó el avión en Toronto, Canadá, con destino a Dallas, Estados Unidos, un trayecto que le había costado unos 5.000 dólares, según afirmó en su cuenta de Instagram, calificando la situación como “deshumanizada”, e insistir que fue despachada de la aeronave por la ropa “explícita” que tenía puesta.

“Obviamente mi atuendo es la razón por la que me echaron, porque les parecí demasiado explícita, pero eso no es legal, así que tuvieron que decir que era porque estaba durmiendo y no la escuchaba”, denunció Mary en sus historias, indicando la razón por la que, según ella, la habrían sacado del vuelo.

Y continuó agregando: “Me echaron del vuelo por cómo me veo. Dejen de discriminar. Por favor, esto es repugnante. Me siento tan avergonzada y deshumanizada en este momento. No tienen idea”, sobre los comentarios que se habían desatado en las redes sociales, además de expresar cómo se sintió al ser expulsada de la aeronave y al tener que elegir otra forma para poder llegar a su destino, aunque no especificó cuál fue, sí comentó que había llegado a Dallas tiempo después.

Afirmando que no era su intención “hacerse la víctima”, la denuncia de la influencer se dio en torno a la discriminación a la que, según ella, había sido sometida. “No es correcto elegir a quién se aplican las reglas en función de la apariencia o tipo de cuerpo. La discriminación de cualquier tipo no es un sentimiento agradable para nadie. Si una chica de pecho pequeño usara exactamente lo mismo, no dirían nada”, indicó.

La influencer enfatizó en que iba a empezar acciones legales en contra de la aerolínea que no le habría permitido viajar.

BTS denunció en la Casa Blanca el racismo contra asiáticos

El grupo masculino surcoreano de K-pop BTS aprovechó una visita a la Casa Blanca, invitado por el presidente Joe Biden, para denunciar el racismo contra personas de origen asiático en Estados Unidos. El cantante Park Ji-min, más conocido como Jimin, dijo que el grupo está “devastado por la reciente oleada de delitos de odio” contra personas de origen asiático, según un traductor.

Otro miembro, Suga, hizo un llamamiento a la tolerancia. “No está mal ser diferente. Creo que la igualdad comienza cuando nos abrimos y aceptamos todas nuestras diferencias”, afirmó en el estrado de la sala de prensa de la Casa Blanca, que estaba abarrotada.

Biden les invitó para hablar con ellos “de la inclusión y la representación” de las personas asiáticas y de los delitos racistas y la discriminación contra esa comunidad, según la Casa Blanca.