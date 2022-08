Jessi Uribe habló sobre su cuerpo: “Me subí horrible de peso”

En los últimos años, Jessi Uribe se ha convertido en un de los cantantes de música popular más reconocidos en Colombia por éxitos como Dulce Pecado o su más reciente sencillo Mi debilidad.

Sin embargo, el artista en las últimas horas en sus redes sociales manifestó que no se siente del todo bien con su cuerpo, pese a que en diferentes oportunidades ha subido publicaciones donde se le ve en gran estado físico.

Por medio de sus historias de Instagram, específicamente en la sección de caja de preguntas, Uribe dio respuesta a diferentes preguntas de su vida personal, donde dejó ver dicho malestar.

Y es que una seguidora le escribió un mensaje donde dejo ver su admiración por el artista: “Qué hace para estar regio con ese cuerpo espectacular”, motivo por el cual el cantante no dejó pasar, para darle una respuesta bastante sincera.

Según el intérprete volvió a subirse de peso, a pesar de que lleva mucho tiempo ejercitándose y tratando de llevar una vida saludable, como lo ha manifestado en varias oportunidades.

“No, no. Estoy más gordo que un put...!. Me subí horrible de peso otra vez, pero vamos a darle otra vez pa bajo”, indicó el cantante.

Cabe mencionar que Jessi Uribe tiempo atrás se sometió a un procedimiento estético para lograr bajar unos kilos de más, lo que no pasó por desapercibido entre sus fanáticos y medios de comunicación.

Finalmente, el cantante podría sentirse de esa forma, ante el posible descuido de su físico, debido al tiempo que le consume sus proyectos personales y musicales, así como las giras de conciertos en Estados Unidos con su esposa, la también cantante de música popular Paola Jara.

Jessi Uribe borracho al mostrar momentos detrás de un escenario

Aunque se sabe lo dinámico y alegre que es el artista en escena, en las últimas horas el intérprete de Dulce pecado publicó un emotivo video junto a su banda, donde se escucha y se observa una algarabía luego de una de sus funciones.

“Así son nuestros ‘shows’, nuestra energía hasta el final. Sin ellos no habría podido cumplir tantos sueños que he cumplido. Son los hermanos que la vida me dio en este camino musical. @bandajessiuribe @edwinjaimes @rafaelmejiajrmo @juancarlosvargaz Pdta: perdón, estaba borracho, quiero decir bohemio”, escribió en su cuenta de Instagram.

Lo particular de la publicación es cómo la describió, explicando entre risas que estaba borracho, es por eso que los mensajes en sus redes sociales no se hicieron esperar, entre ellos:

“¡Son espectaculares! Una familia que vale más que todo el oro del mundo. Se goza, se toma, se llora, también se ganan regaños, pero al final es un amor del bueno. Los amo”; “Ayer nos pusiste a vibrar, qué energía tan bonita, que Paola y tú sigan teniendo muchos éxitos y bendiciones”; “Dicen que los niños y los borrachos, perdón, los bohemios, siempre dicen la verdad 1000 % humano mi rey”, son tres de los cientos de comentarios que se pueden leer en sus redes sociales.

En otra de sus publicaciones, el artista también aseguró que estaba “borracho”, con el siguiente mensaje:

“Así como llegué me levanté, que borrachimba tan chera. Gracias, Medellín, qué noche me regalaron #feriadelasflores #medellin #paisa”, puntualizó. Fue tal su concierto, que sus seguidores continuaron hablando:

“Amigo, no tanto alcohol, ya usted debe de ser más juicioso con el trago porque cada concierto es una emborrachada, o sea que si haces 10 conciertos de seguido son 10 emborrachadas, se te va a aburrir Pao”, afirmó una seguidora.

Cabe destacar que su último álbum digital lo tituló Bohemios desde camerino, que recopila 5 éxitos de famosos como Vicente Fernández y Javier Solís, por ejemplo.

Por último, hará una magna presentación en la Feria de las Flores que se realiza desde el 8 hasta el 15 de agosto.