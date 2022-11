Joven pagó para que presentaran un examen virtual por él y perdió la materia, el video se hizo viral

Desde hace un buen tiempo, las redes sociales no solo facilitaron la comunicación con personas de todo el mundo, sino que a su vez empezaron a convertirse en un escenario en el que es posible compartir diferentes contenidos, los cuales pasan a ser virales; es decir, son divulgados masivamente por los usuarios.

A raíz de las piezas virales, en las redes sociales ahora es posible ver de todo un poco: historias basadas en la vida real, bromas, recetas, tutoriales, entre otros temas que se abordan en las plataformas.

En ese sentido, una de las redes más famosas que empezó a convertirse en la favorita en pandemia fue TikTok. Esta permite crear videos y replicar bailes.

Sin embargo, en esta oportunidad un joven colombiano ganó el protagonismo en TikTok y no fue precisamente por sus movimientos de cadera, sino por una peculiar situación que vivió al momento en el que recibió una de sus calificaciones universitarias.

Según lo compartido por David Márquez, uno de sus amigos le pagó a un tercero para que este le ayudara con la realización de un parcial en pleno cierre de semestre universitario. Por lo tanto, al tratarse de una persona que aseguraba tener el conocimiento para la realización de la prueba, el estudiante tenía altas expectativas de los resultados.

Este tipo de alternativas pueden llegar a ser acogidas por varios, aunque no es lo más opcional. Sin embargo, el joven, llamado Diego Olaya, quiso pagar para que le hicieran el parcial, pero la nota que recibió no fue de su agrado: la calificación fue de 0.

Al ser una inusual historia, el video que da cuenta de la narración se viralizó, ya que lo que manifiesta el joven es que dicho parcial era virtual y necesitaba sacar como mínimo un 4.0 para pasar. A pesar de que estaba muy esperanzado, el resultado terminó siendo totalmente nulo y, además, a través de WhatsApp el protagonista recibió un mensaje de quien le colaboró con la prueba académica.

“Uy, amigo, lo siento mucho. No entiendo la verdad qué pudo haber pasado, entonces claro que tienes derecho a la garantía”, se lee en los fragmentos de TikTok.

Pero eso no es todo. Los encargados de ofrecer el servicio de presentación de exámenes universitarios también le escribieron al estudiante que no debía pagar más: “Como te comento, en nuestra página ves todos los requisitos para la garantía. Por supuesto que no debes cancelar el excedente”.

Debido a la peculiaridad de la historia, el tiktoker David Márquez no paró de reír mientras su amigo perdió la materia y, por eso, los cibernautas no dudaron en comentar y compartir la pieza audiovisual que dice: “Moraleja de la historia, no paguen parciales”.

Con más de un millón de visualizaciones y miles de ‘Me gusta’, los usuarios digitales comentaron: “Llego buscando cobre y se llevó carbón”; “Anulo cualquier maldición. Lo siento por el pana”; “Tal vez el docente pensó que no era posible que él tuviera esa nota y pensó qué hizo trampa y le puso 0″; “El estafador resultó estafado”; “Fue por lana y salió trasquilado”; “Cumplieron con su promesa, están comprometidos con la transparencia y la honestidad del cliente; lo pusieron a perder por fraudulento jajaja”, son un par de percepciones que se pueden leer.

A continuación, el video que se viralizó por su contenido en el que se da a conocer que un joven pagó para que le hicieran un parcial y se sacó un rotundo 0:

Una pieza de video viral o tendencia es aquella que causa impacto en las audiencias. De acuerdo con el portal de Tecnología Fácil, la pieza audiovisual se convierte en viral si es reproducida miles de veces y se comparte en los diferentes canales de interacción social.