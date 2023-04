Juan Duque recuerda su relación con Lina Tejeiro y revela detalles sobre su actual pareja

Una de las rupturas amorosa que más generó polémica en el mundo de la farándula colombiana fue la del cantante Juan Duque y la reconocida actriz Lina Tejeiro. En el 2022, la pareja decidió separarse, sin explotar de fondo la relación que habían formalizado. A pesar de que cada uno tomó una posición distinta, las miradas de los seguidores en las plataformas digitales se posaron sobre las indirectas que arrojaban cada uno por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, luego de varios meses tras la separación de esta pareja, el artista colombiano Juan Duque rompió silencio una vez más y dio algunas declaraciones en el programa La Red del canal Caracol sobre la relación que tuvo con Tejeiro. En medio de la entrevista, Duque reconoció que no dimensión todo lo que le cambió la vida tras haber estado con la actriz, y aunque actualmente Duque tiene pareja, recordó los momentos especiales que vivió con su expareja.

“Cuando ya conocí ese punto frágil, como esa vulnerabilidad, también fue algo que me gustó mucho”, dijo Duque. Asimismo, el artista reveló que con el paso del tiempo ha logrado sanar para darse una nueva oportunidad en el amor.

En cuanto a su relación actual, el artista reveló algunos detalles sobre cómo conoció a su actual pareja Juliana, un ‘influencer’ antioqueña que está iniciando en el mundo de las redes sociales.

“Ella y yo éramos como dos polos opuestos. Yo criticaba lo que ella hacía y ella lo que yo hacía. O sea, yo para ella no era una persona como con la que ella estaría en algún momento de su vida. Nos llevábamos en la mala prácticamente, pero yo por dentro pensaba, si yo conozco a Juliana, yo sé que me voy a enamorar de ella”, dijo Juan Duque.

El ex de Lina Tejeiro abrió nuevamente su corazón. - Foto: Instagram: @juanduque

Juan Duque y su nuevo amor

Cabe mencionar que hace unos días, el artista se sumó a la tendencia de la caja de preguntas y respuestas que tiene la red social Instagram. En esta oportunidad, como era de suponerse, recibió interrogantes sobre su actual amor.

Entonces, una de las cuestiones que Duque decidió elegir y luego responder fue aquella en la que un usuario preguntó por qué el artista no ha mostrado a su nueva novia, tal como sí lo hizo con Tejeiro. Entre las especulaciones, figuró el hecho de que, posiblemente, el cantante sostiene una relación con alguien que no es del medio.

Sin problema alguno, el intérprete de X ti lo digo habló sobre su relación y dijo que, al contrario de lo que muchos rumoran, la que tomó la decisión de mantener todo en privado fue su novia, bajo la premisa de evitar la influencia y disfrutar más a fondo los dos.

“Puede ser la mujer más famosa de este planeta y si ella dice que no quiere hacer pública su relación o exponerla, eso también es muy respetable... Así que por ese lado no es”, manifestó el antioqueño frente a la pantalla de su teléfono celular.

En otras recopilaciones de historias en Instagram, plataforma donde Juan supera los 700.000 seguidores, mostró un pequeño clip dándole la mano a su novia y viendo televisión juntos en la ciudad de Medellín.

El cantante está promocionando su próximo tema artístico. - Foto: Instagram @juanduque

Así las cosas, por ahora, según las declaraciones del artista, en sus planes no se encuentra revelar la identidad de la misteriosa dama.

Por otra parte, días atrás, el artista antioqueño también recibió preguntas parecidas a las más recientes en las que lo tacharon de esconder a su novia.

Enseguida, Duque respondió: “Mi amor no es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación, ¿sí o qué? Saqué María, saqué la canción, empecé a hablar mucho de eso, pero eso se llama salud mental, no es esconderla, es simplemente no mostrarla”, declaró el cantante, dejando a la luz que es una decisión tomada y hasta que no se sienta seguro no revelará la identidad de la mujer.