Juanse Quintero reaccionó al inesperado beso que Johanna Fadul protagonizó en ‘La casa de los famosos’, ¿se molestó?

El actor no tardó en reaccionar tras ver la escena que causó furor en redes sociales.

Redacción Gente
1 de febrero de 2026, 1:16 a. m.
Juanse Quintero reaccionó a beso de su esposa con Marilyn Patiño
Juanse Quintero reaccionó a beso de su esposa con Marilyn Patiño Foto: Captura de YouTube CityTv

En los últimos días, la actriz Johanna Fadul ha dado mucho de qué hablar en La casa de los famosos Colombia 2026, entre otras cosas, por los constantes coqueteos que recibe por parte de algunos de sus compañeros, a los que no ignora, aunque tampoco les da mayor importancia.

Estos gestos han sido tan evidentes que, incluso, los espectadores ya han comparado su situación con la de Nataly Umaña y Alejandro Estrada en la primera temporada del reality, cuando decidieron ponerle fin a su matrimonio en vivo y en directo, en medio de un polémico romance que estaba protagonizando la actriz.

Sin embargo, en este caso la historia parece ser diferente ya que, aunque Johanna Fadul tendría varios admiradores dentro de La casa de los famosos, el beso que la llevó a ser centro de atención en las últimas horas en el programa no fue con ninguno de ellos, sino con su colega y amiga Marilyn Patiño.

Así reaccionó Juanse Quintero al beso de su esposa con Marilyn Patiño

El inesperado beso entre ambas actrices se dio en medio de una dinámica que consistía en interpretar un par de escenas, en las cuales pasaron del odio al amor dejando en shock a los demás participantes del reality y, por supuesto, a los espectadores que no tardaron en reaccionar en redes sociales.

Entre esas reacciones, la de Juanse Quintero fue la que más llamó la atención de los seguidores de este formato de entretenimiento del Canal RCN, ya que no solo se mostró sorprendido, sino un poco pensativo.

No obstante, las sensaciones que le generó la escena protagonizada por Johanna Fadul y Marilyn Patiño las expresó a través de algunos gestos con los que dejó claro que se tomó la situación con humor.

Por esta razón, sus seguidores también comenzaron a bromear sobre el posible riesgo que estaría corriendo su matrimonio con Fadul tras esta romántica escena, que simplemente fue una muestra más de su talento frente a las cámaras.

¿Qué opina Juanse Quintero de los admiradores de su esposa en el reality?

Con ese mismo tono de humor que lo caracteriza, el esposo de Johanna Fadul confesó qué opina de los admiradores de la actriz en La casa de los famosos Colombia, especialmente por su cercanía con Valentino.

En declaraciones recopiladas por el programa Qué hay pa’ dañar, el artista no ocultó su asombró por ese vínculo que se roba miradas en el programa y, aunque admitió que prefería que su esposa mantuviera cierta distancia, no se mostró molesto y optó por hacer un comentario en tono jocoso: “Si no puedes con tu enemigo, únete a él”, expresó Quintero.

