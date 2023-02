‘La Barbie colombiana’ no la va con las drogas y alertó a los padres; esto le pasó a su hija

La lucha contra las drogas no se remite solamente a lo político o lo social, pues de esa guerra también hacen parte los padres que buscan evitar a toda costa que sus hijos caigan en ello. Es así como Tatiana Murillo, considerada la Barbie colombiana, contó recientemente en sus historias de Instagram qué medida tomó para evitar que su hija, Sofía, cayera en esta adicción.

Así lo reveló la misma modelo en los últimos días, quien expuso una difícil situación que atraviesa con su hija. Ello debido a que -como todos los niños y jóvenes- estaba expuesta al consumo de sustancias psicoactivas y según su madre, tenía las llamadas ”malas amistades”.

Tatiana Murillo, la barbie colombiana es la madre de Sofia Velez - Foto: Captura de pantallas de instagram / @tatianamurillooficial

“Está bien no estar bien algunas veces es muy raro cuando yo no estoy bien, pero ahora mismo muchos se van a dar cuenta... Hay una realidad que uno nunca piensa que lo va a tocar, y no me importa si me critican, yo soy una mamá supergallina y yo creo que a más de una le ha tocado lo mismo”, manifestó entre lágrimas.

Y continuó diciendo: “Sofi no va a estar conmigo durante varios días porque tomé la decisión de sacarla del colegio, aunque hoy lo dudé... Hay un problema en el mundo con estas hijuep**as drogas y yo prefiero sacar a una niña inteligente a otro colegio, que a una drogadicta a un centro de rehabilitación, Dios no lo quiera“.

Con gran preocupación, aseguró: “No tenía buenas amistades y se sentía muy sola, no entiendo por qué, si siempre ha estado conmigo, pero se refugió en personas que se aprovechan de eso”.

“Es un horror que normalicen una situación tan delicada y que no se pueda hacer nada con estos hijuepu**s, que nos los puedan sancionar ni echarlos del colegio, cuando saben bien quiénes son. La táctica que ellos usan es buscar a niñas como Sofi, que son muy vulnerables y pueden volverse consumidores con capacidad de pagar”, agregó.

“A Sofi le hicimos exámenes y los resultados indicaron que en su cuerpo no hay rastros de ninguna droga”, también aseguró Tatiana que su hija en ningún momento ha ingerido o inhalado ni se ha inyectado algún tipo de sustancia.

Tatiana Murillo y su hija son muy unidas - Foto: Captura de pantallas de instagram / @tatianamurillooficial

Por lo cual la modelo hizo un llamado de atención a los padres especialmente y a todas aquellas personas que veían su video, para que estuvieran alerta y protegieran a los menores del potencial consumo de drogas al que se exponen cada día los niños y adolescentes.

Y es que hay que decir que muchas carreras exitosas y prometedoras de decenas de personas en el mundo, han terminado en nada, gracias al consumo de sustancias psicoactivas que desencadenan conductas agresivas y obsesivas, pues su única prioridad se convierte conseguir las drogas a cualquier costo.

Incluso, recientemente se hizo conocida una historia que conmovió a los internautas en TikTok, de un habitante de calle que se encuentra en las calles de Medellín. El hombre le contestó a un joven que se dedica a generar contenido para dicha plataforma y que está registrado bajo el nombre de Stylacho.

El hombre de 43 años de edad se llama “Jordan, como el jugador de Chicago. Jordan Rosas”, además, mientras le contaba al joven cómo fue que terminó en la calle, también reveló que nació en Toronto, Canadá.

La historia de Jordan, un canadiense en Medellín. - Foto: Foto tomada de TikTok @stylacho_7

“Estoy viviendo en el Bronx, exactamente, desde hace tres años, seis meses y una semana”, manifestó el canadiense, a su vez, relató que llegó a Colombia en el 2019 con el fin de quedarse un año como turista, pero con la llegada de la pandemia por la covid-19, todos los planes le cambiaron.

Durante varios meses, el nacido en Toronto tuvo que vivir en un hotel, y cuando la situación empezó a normalizarse, para por fin devolverse a su tierra natal, la drogadicción no lo dejó. Sin embargo, también afirmó que se quedó en el país porque se vive tranquilo y además todo es muy barato; se mostró feliz de lo mucho que le rinden los dólares.