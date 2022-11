La dedicatoria de Carolina Cruz a Lincoln Palomeque: “Vamos a estar juntos el resto de la vida”

Carolina Cruz se ha ido relajando con el tema de su separación desde hace ya varias semanas, sacando a la luz detalles de cómo fue su ruptura con el actor Lincoln Palomeque, con quien estuvo sentimentalmente por más de 10 años y es el padre de sus dos hijos, Matías y Salvador.

Cuando se anunció que la pareja ya no iba más, todo fue muy hermético y ni sus fanáticos se atrevían a preguntar nada debido a que durante ese tiempo tanto Carolina como Lincoln estaban atravesando por uno de sus momentos más difíciles de sus vidas, no solo por cuenta del final de su relación, sino por la salud de su segundo hijo, Salvador, quien nació con una enfermedad congénita y ha tenido que someterse a un exhaustivo tratamiento que hoy lo tiene en perfectas condiciones físicas.

Durante ese tiempo Carolina estaba enfocada en su niño, en nada más, dejando a un lado su tusa, parte de su trabajo y cualquier otro dilema que no cobrara relevancia. Por eso apenas ahora se han conocido los pormenores del final del amor Palomeque-Cruz, uno de los más estables y tiernos que ha tenido la farándula colombiana.

Fue en las historias de Instagram donde Carolina empezó a responder preguntas de sus seguidores, quienes aprovecharon el “papayazo” para tirar prendidas todas las bombas que tenían represadas y así averiguar por qué fue que terminaron el actor y la presentadora, asunto que quedó resuelto cuando la vallecaucana reveló lo siguiente: “Cuando mis ojos no brillaban más, ahí me di cuenta que era el momento de separarse. Ser feliz en tu soledad. Sanar para volver a volar y descubrir lo hermosa que es la soledad en paz y calma”.

Otra de las preguntas que obtuvieron una respuesta de la exreina fue una sobre las infidelidades, indagando si ella era capaz de perdonarlas o por el contrario las condenaba con el peor de los castigos. Cruz respondió de forma tajante: “¡Ya no! He perdonado muchas infidelidades a lo largo de mi vida y relaciones”.

Dicho todo esto en sus historias, sus fanáticos quedaron tranquilos con la honestidad de la presentadora, quien también concedió una entrevista para Los Informantes donde, además de hablar del drama que vivió con la enfermedad de su hijo, desató todo un revuelo con una hermosa confesión sobre Lincoln y ella, dedicándole unas palabras que rara vez se escuchan dedicar a un exnovio o una expareja.

“Obviamente, una separación es difícil para cualquier persona; obviamente, es dolorosa. Pero creo que en nuestro caso ha sido muy sanador, muy tranquilo, muy amoroso, que eso es lo que me ha parecido más lindo de todo, porque al fin y al cabo los dos vamos a estar juntos el resto de la vida, por nuestros hijos”, declaró la caleña, despertando el amor y la ternura en sus seguidores, quienes incluso se preguntaron si en un futuro tanto Palomeque como Cruz podrían volver a estar juntos como pareja.

Y aunque esto por el momento se ve muy remoto y casi imposible, Carolina sí tiene muy claro lo que le interesa con respecto a su exesposo. “A mí no me interesa pelearme con el papá de mis hijos porque los únicos afectados son mis hijos, ni siquiera yo. Que así sus papás ya no estén juntos, los hijos crezcan en una familia que se respeta, en una familia donde hay valores, y afortunadamente eso ven mis hijos aquí todos los días. Y eso me genera mucha paz, mucha calma; por eso creo que ha sido un proceso, más que doloroso, muy sanador”, afirmó Cruz.