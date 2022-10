La foto del antes y después de Juan Duque, novio de la actriz Lina Tejeiro

La relación de Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque es una de las más comentadas en redes sociales desde que ambas celebridades decidieron confirmarla; mucho se rumoró sobre su cercanía y finalmente la actriz y el artista decidieron aclarar que sí estaban juntos.

Desde entonces, las cámaras y las redes sociales están pendientes de cualquier movimiento o publicación que realicen y que den pistas sobre cómo evoluciona esta nueva historia de amor.

En este caso, los reflectores siguieron al cantante, que siempre se mantiene activo en las plataformas digitales; allí dejó ver, en sus más recientes publicaciones en Instagram una de sus pasiones: el amor por el fútbol. Así quedó registrado en sus historias, donde documentó paso a paso su asistencia al partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Allí mostró su llegada al encuentro deportivo y aprovechó para publicar unas imágenes vistiendo el uniforme del equipo de sus amores, el verde de la montaña. En una de las fotos aparece cuando era niño, con el uniforme completo y cruzado de brazos; sobre la postal escribió la palabra “antes”.

En la siguiente historia ya se le ve más grande, sobre el césped del estadio Atanasio Girardot, con la camiseta de su equipo y con un mensaje que deja ve runo de los sueños que tiene como artista urbano: “Después. Algún día... No ser futbolista, sino llenar el estadio”.

En el resto de sus historias, con motivo del clásico paisa, se le vio en la tribuna y compartiendo con sus amigos; incluso, les pidió a sus seguidores que le enviaran el resultado del partido.

Desmintió rumores sobre el fin de la relación con Lina Tejeiro

Hace unos días comenzó a crecer el rumor de una posible primera crisis entre la actriz y el músico, pues en sus perfiles de Twitter publicaron uno que otro mensaje, los cuales parecían haber sido escritos a modo de indirecta.

Sumado a esto, los usuarios dicen que no han vuelto a ver juntos a la dupla de famosos colombianos y, además, Juan ya no comenta las instantáneas que Lina sube a redes.

La artista llanera ha estado un poco pérdida de las plataformas, puesto tuvo que salir del país para trabajar y por ahora no ha dado más detalles. No obstante, Juan Duque sí ha permanecido en los escenarios digitales, así que una vez más se sumó a la tendencia de preguntas y respuestas en Instagram para abordar el tema de si se separó o no de Lina.

La opción de esta red social permite que los usuarios hagan cualquier tipo de preguntas y el anfitrión elija cuál responder. Como era de suponerse, entre las interrogantes se menciona a la también youtuber e influencer: “¿Por qué andas tan alejado de Lina y ya no comentas sus fotos, se dejaron?”, escribió una internauta.

Enseguida, el intérprete de Te Juro aclaró las especulaciones: “Alejado no, mi amor. Lo que pasa es que hay trabajo y hay que trabajar. Ella está en lo de ella y yo estoy en lo mío; pero siempre hay videollamada, mensajes, picos y chao. Siga en lo suyo que desde acá le hago fuerza”, manifestó el cantante paisa.

En vista de la respuesta de Duque, por el momento todo parece estar en buenos términos con su novia Lina Tejeiro. Lo que estaría haciendo que se denote una separación son las responsabilidades laborales que cada uno tiene, pero cabe aclarar que tanto Juan como Lina no han borrado la fotografía que compartieron a principios de septiembre, aclarando que, efectivamente, tienen una relación amorosa y que todo marcha por buen camino.