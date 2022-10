¿Lina Tejeiro y Juan Duque están distanciados? Las indirectas que darían prueba de una posible crisis de la pareja

Una de las parejas de la farándula colombiana que más atención se ha llevado desde hace unas semanas es la conformada por la actriz Lina Tejeiro y el músico Juan Duque; en parte, debido a que la famosa artista llevaba un largo tiempo sin dar a conocer a una nueva relación amorosa en su vida, pero eso cambió cuando confirmó sus sentimientos hacia el cantante.

A través de redes sociales, tanto la influencer llanera como el músico antioqueño han expresado el amor que sienten el uno hacia el otro. Cada figura pública acumula una predominante cantidad de seguidores en redes sociales, razón por la cual su unión se posicionó no solo en los escenarios de interacción, sino también en los portales y blogs de entretenimiento y chisme.

Aparte de ser actriz, Lina comenzó en el mundo de la creación de contenido y ahora es youtuber, por eso su visibilidad ha incrementado. En un principio, el hecho de empezar su romance con Duque generó todo tipo de comentarios, pues aunque muchos estuvieron a favor de que fueran novios, otros seguían trayendo el pasado a su mente; ya que la actriz tuvo una relación de años con el también cantante de reguetón Andy Rivera.

A través de una entrevista, Tejeiro confesó que el tema con Andy quedó completamente cerrado, además detalló que no cree que las más recientes composiciones de su exnovio son indirectas para ella.

Hasta ahí parecía que todo marchaba de la mejor manera posible. No obstante, en los últimos días Duque y Tejeiro empezaron a resonar nuevamente por las redes sociales, puesto que su presencia ha disminuido y al trabajar en la industria del entretenimiento cada uno debe cumplir con responsabilidades que, a veces, demandan salir del país.

Pero el foco no está en que cada uno se fue de viaje, sino que en Twitter comenzaron a aparecer varias manifestaciones, las cuales están acaparando la atención de los cibernautas y fanáticos de la dupla de famosos colombianos. En adición, hay quienes han tomado este tipo de mensajes como indirectas que la pareja de novios se estaría lanzando.

Juan Duque participa activamente en Twitter, y suele consignar cómo se siente cuando realiza alguna publicación, en cuya mayoría asocia lo escrito con Lina Tejeiro. Por lo tanto, entre las manifestaciones más recientes está la del pasado 28 de septiembre cuando el cantante subió: “Eso me pasa por idealizar”.

La frase provocó que cientos de cibernautas comenzaran a especular el sentido por el que Duque se expresó de esa manera. Entre los rumores que más se repiten está el de que el antioqueño habría tenido una decepción sentimental. Sin embargo, los trinos no quedaron ahí y, luego de este, apareció otro que por lo que parece es una indirecta.

“Esa es vieja mai, yo no nací ayer”, se lee en el perfil del intérprete de X ti lo digo.

Lo que habría respondido Lina Tejeiro

Lina ha estado un poco desaparecida de Instagram, donde ya casi suma los diez millones de seguidores, debido a que se le ha visto trabajando. No obstante, en Twitter pasa todo lo contrario, ya que durante el fin de semana la actriz hizo que los usuarios digitales avivaran más los rumores de una crisis por el distanciamiento con su novio.

Mediante un mensaje, la protagonista de Un rabón con corazón consignó que su forma de ser es cambiante, pero eso no transforma su esencia como persona. Además, explicó que su prioridad no es la de agradarle a alguien.

“Lo que ves es lo qué hay, algunas veces soy graciosa otras veces soy un desastre, pero todos los días soy yo. Sin pretender agradarle a alguien”, se lee en el perfil oficial de Twitter de Lina Tejeiro.

Aunque ninguna de las celebridades ha vuelto a aparecer en los escenarios sociales recientemente, los internautas han estado escribiendo varios comentarios tras los trinos.

“Por favor díganme que no es lo que estoy pensando”; “Si Lina y Juan terminan no vuelvo a creer en el amor”; “Tú y Juan son la mejor pareja por favor no peleen”; “Yo creo que es solo mensajes y ya”, son algunas de las apreciaciones por parte de los usuarios.