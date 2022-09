La “prueba divina” que encontró La Liendra sobre posible infidelidad de Dani Duke

La Liendra es uno de los creadores de contenido más polémicos y reconocidos del país. Hay varios internautas que no están de acuerdo con el tipo de publicaciones que hace, pero hay también mucha gente que se divierte con las ocurrencias del joven, motivo por el que suma la considerable cantidad de más de seis millones de seguidores.

Hace poco el quindiano habló sobre las infidelidades a través de sus historias en Instagram ycontó que nunca se había dado cuenta si le habían puesto o no los ‘cachos’. Luego confesó que una expareja lo puso a dudar, pero hasta el momento no ha descubierto si le fueron infiel. Vale la pena resaltar que no quiso decir el nombre de la mujer.

La señal de que Dani Duke le es infiel a La Liendra

A propósito de las infidelidades, el hombre aprovechó para “preguntarle” a Dios si Dani Duke está saliendo con alguien más. “Diosito, tú que estás ahí, que todo lo sabes… ¿mi novia alguna vez me ha engañado?”, dijo La Liendra y luego de hacer la pregunta sonó un trueno.

Sin embargo, el hombre quería una prueba más contundente por lo que expresó: “Si cuento del diez al cero y cae un relámpago, mi novia me ha engañado, eso sería una señal. Nueve…”, en ese instante cayó un rayo, lo que él tomó como una “prueba divina” de que su novia le es infiel.

De igual manera, es necesario destacar que lo que dijo el creador de contenido fue en tono de juego, pero hay una gran cantidad de personas que creen en este tipo de situaciones y afirman que sí son “señales del destino”.

La Liendra y Dani Duke son una de las parejas más reconocidas en todo el territorio nacional por el ámbito en el que se desenvuelven, las redes sociales. Asimismo, a través de estas han podido reunir una fortuna y formar varias empresas.

También es oportuno señalar que esta pareja ha estado envuelta en varias polémicas que giran también en torno a las redes sociales. El hecho más grande en el que se vieron involucrados fue un video íntimo que se filtró, se viralizó y dio de que hablar durante mucho tiempo.

¿Paola Jara y Jessi Uribe serán protagonistas de una novela?

Otra de las parejas que más ha dado de que hablar en el suelo colombiano es la de Paola Jara y Jessi Uribe, y quizá su polémica más grande es que, según seguidores del mismo Jessi, Paola es una “quitamaridos”, ya que el cantante terminó su relación con su exesposa para estar con la también cantante de música popular.

Paola Jara ha sido una de las recientes invitadas al programa de entrevistas La Sala de Laura Acuña. Allí, la paisa habló de algunos detalles de su vida, como su carrera y su matrimonio. En un momento, Laura Acuña la interrogó con una curiosa pregunta. “Yo tengo información de altas fuentes, que esto de la conquista (nombre de su tour) va a trascender a la pantalla, ¿ese plan va a seguir? Sé, que hay una oferta por ahí, que los quiere tener a los dos”, afirmó Acuña.

Ante la posibilidad de hacer una novela, Paola Jara no negó que le hayan hecho la propuesta: “No sé, eso sí, sí nos hicieron esa propuesta (...) El proyecto inicial fue que íbamos a ser protagonistas de la vida de alguien, un ficticio”. Aunque Paola aclaró que podría no suceder pronto debido a que ella y su esposo tienen apretadas agendas con sus conciertos. ¿Habrá novela?