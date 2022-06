La sarcástica pregunta de Marbelle tras escandalosas declaraciones de Verónica Alcocer sobre las mujeres periodistas

Este miércoles, Verónica Alcocer, la esposa del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, fue tendencia por un video publicado por el portal Los Irreverentes, en el que se escucha que ella lanza comentarios denigrantes en contra de las mujeres periodistas de Colombia.

“A todas les va bien, todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal casándose con los dueños, pa’ eso entran ahí, ¿pa’ qué crees?”, dice Alcocer en el video del mencionado portal.

Las ofensivas declaraciones generaron el rechazo de muchas mujeres en Colombia y del gremio del periodismo nacional; además, la cantante Marbelle también salió al paso a criticar las palabras machistas y denigrantes contra las mujeres, que utilizó Alcocer.

“¿Es decir que todas las estudiantes de periodismo que sueñan con la verdad… realmente se están preparando es para acostarse con sus jefes?”, fue la publicación de la cantante Marbelle.

La cantante ya había tenido en días pasados un cruce de mensajes en Twitter con Alcocer. “¿A quién quieren como primera dama? A esa gran mujer apoyo y complemento del ingeniero o a la brincona con ínfulas de Lady Di…”.

Ante este trino, la esposa del candidato Gustavo Petro le respondió. “Ínfulas, no. Pero sí es mi inspiración Lady Di, junto con la madre Teresa de Calcuta y la primera dama Michelle Obama. Saludos, Marbelle”.

Sin embargo, este no fue bien recibido por la artista, quien le dijo: “No sea confianzuda uno le manda saludos a los amigos… ¡suerte!”.

Además, Marbelle publicó otra serie de trinos en los que, si bien no le respondía directamente a Alcocer, sí parecían escritos para ella: “Si te dolió, muchas velas blancas y jugo de corozo” y “¿ustedes alguna vez vieron a la señora Michelle Obama en esas?”, fueron algunos de los comentarios que hizo.

La esposa de Petro emitió un comunicado en su cuenta en Twitter, en el cual asegura: “Pido sinceras disculpas a las periodistas que les hayan ofendido las grabaciones”.

Luego descalificó las grabaciones, las llamó “ilegales y sacadas de contexto” y aseguró: “No representan mis ideas”.

Sin embargo, el video es muy claro y se escucha exactamente lo que dice Alcocer sobre las mujeres periodistas de Colombia.

Está bien la disculpa, pero en lo publicado por Los Irreverentes queda la evidencia del ataque de Alcocer a las profesionales de los medios de comunicación. Lo que dijo, lo dijo, y no hay ninguna duda frente a sus lamentables ofensas que lesionan a las mujeres periodistas y a todas las mujeres de Colombia que, día a día, trabajan para salir adelante.

Periodistas indignadas le enviaron mensajes a Verónica Alcocer

El gremio periodístico también publicó en redes sociales los mensajes para rechazar las declaraciones de Verónica Alcocer.

“La esposa de un candidato a la Presidencia y que aspira ser primera dama cree que el único mérito que tenemos las periodistas y reporteras de escalar en un medio es por “Lo Damos”. No señora, ¡respete!”, publicó la comunicadora especializada en periodismo deportivo Vanessa Palacio.

“La esposa de Petro agrede a las mujeres trabajadoras y al periodismo. Las mujeres periodistas luchamos por la misión de informar. Ponemos en riesgo nuestra vida e integridad. Nos montan rumores misóginos. Y luego la Alcocer y su marido dicen que son feministas. ¡Cínicos!”, este fue el comentario de Claudia Gurisatti, directora de NTN24 y con más de 30 años de trayectoria periodística.

“Señora @Veronicalcocerg llevo 25 años de mi vida haciendo periodismo, una profesión que amo con mi vida y JAMÁS he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales. ¡RESPETE!”, fue el mensaje de la periodista Jessica de la Peña.