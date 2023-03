La Segura deberá ser sometida a una nueva cirugía: “he pasado un infierno por los biopolímeros”

Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, es una de las influenciadoras colombianas con más seguidores en sus redes sociales; debido a su contenido de viajes, comedia, bailes y blogs ha logrado crear una gran comunidad de 8,5 millones de usuarios en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, este último año, a nivel de salud, no ha sido nada fácil para la caleña como consecuencia de unos biopolímeros que le inyectaron en sus glúteos 15 años atrás.

A finales del 2022, por medio de una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, uno de sus internautas le preguntó sobre la evolución y recuperación desde la última vez que le extrajeron la sustancia que estaba afectando su cuerpo drásticamente.

La Segura se ha convertido también en un ejemplo de superación para otras mujeres.

“Sí, mi bebé, yo me tengo que someter a una cirugía de reconstrucción de cicatriz, y también de reconstrucción de glúteos con grasita, que fue lo que el médico cirujano que me retiró los biopolímeros me dijo, que ya se cumplió el tiempo que eran ocho meses”, respondió la Segura para ese momento.

No obstante, a partir de ese momento ha tenido múltiples complicaciones de salud que hasta el día de hoy no le han permitido retomar su vida “normal” de antes.

Es importante resaltar que, de acuerdo con todos los especialistas, con el tiempo la sustancia de los biopolímeros se empieza a encapsular, por lo que desde ese punto ya es imposible retirarlos en un 100 %, es decir que la mujer u hombre que los posea ya deberá sufrir las consecuencias de por vida.

La creadora de contenido caleña decidió no utilizar más filtros y mostrarse tal como es.

La Segura se deberá someter a nueva cirugía

“Venimos con chismesito y reflexión... para que me escuche y haga caso. Hace 15 días volvió y se presentó un poco de dolor por culpa de los biopolímeros (...) Escúchenme a mí que he pasado por un infierno gracias a los biopolímeros (...) Vean, aprendan del infierno que hemos pasado quizás todas las que conocen o siguen como Jessica Cediel, Marcela Reyes, Lina Tejeiro”, dijo inicialmente la creadora de contenido en su cuenta de Instagram.

Por lo anterior, la caleña confesó que ha tenido que estar constantemente en exámenes médicos y que precisamente en este momento se encuentra en Bogotá.

“El 50 % de mi vida he estado en citas médicas con cirujanos, especialistas, buscando más y más respuestas (…) Hoy voy para una cita médica con un cirujano de Bogotá, ya tuve unos exámenes que los tengo aquí. Nunca me los habían mandado y esta radiografía, TAC, o como se llame muestra los biopolímeros rosados. Viendo yo esto, entiendo mucho todo, entiendo del fucki… dolor de mier…”, confesó.

La influenciadora no aplicó filtros en su cuerpo y mostró en Instagram los resultados que le dejó algunas malas intervenciones.

“Siento que el man me va a decir que me tienen que intervenir otra vez, pero me da mucho miedo porque me dicen que con las otras resonancias que me hicieron, yo lo tengo muy adentro del músculo, donde hay una terminación nerviosa y allá no puede entrar ningún cirujano. Ellos llegan a un punto, Ya saben que mi dolor es en el glúteo mayor y eso está podrido de biopolímeros (…) Voy para donde el médico, deséenme suerte (…) Nada, seguimos en la lucha con eso. Gracias a Dios estoy bien y estoy con una calidad que ahí vamos, bien”, expresó.

No obstante, aseguró que nuevamente tienen que hacerle otra extracción de biopolímeros y que, además, deben hacerle una resonancia profunda.

“Sí me tienen que operar otra vez, me tienen que hacer otra cirugía de extracción de biopolímeros. Esa resonancia, ustedes me han dicho ‘¿no te han hecho muchas resonancias?’ Sí, pero eso no se llama resonancia, sino un TAC, ese marcó el biopolímero rosado como lo vieron (…) Donde se ve el producto rosado es donde me duele, la conclusión es que me tienen que volver a operar de nuevo”, concluyó.