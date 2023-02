La teoría revelada por Natalia París que ha sorprendido a muchos: ¿a más glúteos, más inteligencia?

La modelo, DJ y empresaria paisa Natalia París ha pasado de se una de las mujeres más mediáticas y reconocidas en las pasarelas y pantallas del país a convertirse en una persona apartada de los medios de comunicación. Pues bien, a pesar de este cambio, los usuarios no pasan por desapercibido cualquier detalle que publique la paisa en sus redes sociales.

En varias ocasiones, Natalia ha mostrado su creencia en temas espirituales y energéticos, así como en el cuidado del cuerpo, por eso, para muchos, no parecen extrañas sus recomendaciones de alimentación, ejercicios y lecturas que van de la mano con estas teorías.

Pero recientemente, la reconocida DJ publicó en sus historias de Instagram, un par de supuestas teorías académicas relacionadas con el físico y la inteligencia, pero lo que más ha sido criticado por los usuarios son los autores que utiliza para citarlas.

Natalia París se despachó contra hombre que la insultó en redes sociales - Foto: Instagram: @nataliaparisartist

La primera hace referencia a la masa muscular asociado con la inteligencia. Dicha teoría es citada por una publicación reconocida en Estados Unidos que salió en 1946, The Journals of Gerontology: “1. La masa muscular se asocia con una mayor inteligencia, según un estudio reciente, publicado en el Journal of Gerontology”, escribió la artista.

Aunque esta afirmación hecha por la paisa no parece tan extraña, la segunda sí generó revuelo en redes. Allí, menciona la propia editorial con más de 30 años de tradición, el de la Universidad de Oxford: “2. La masa glútea es un predictor de la inteligencia, según un estudio reciente, publicado en la revista Cerebral Cortex”, agregó en la publicación.

A pesar de que la publicación no tiene más referencia, varios usuarios en redes han quedado a la expectativa de sus supuestas teorías, pues se prestan a malas interpretaciones y comentarios. Pese a la duda de muchos, la reconocida empresaria no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ha dado más detalles al respecto.

“La brujería se devuelve”: Natalia París envió contundentes palabras a Aleska Génesis, ex de Nicky Jam

Aleska Génesis fue protagonista de una fuerte ola de noticias en los medios internacionales, debido a información que salió a la luz sobre una supuesta brujería que le habría hecho a Nicky Jam cuando estaban en una relación sentimental. Pese a que esto se difundió por las plataformas digitales, la modelo le dio un giro a la controversia y enfocó las miradas de los curiosos en otros problemas de su vida personal.

Tras compartir imágenes de una compleja situación que estaba viviendo con su salud, la creadora de contenido recibió todo tipo de opiniones y comentarios de los usuarios de redes sociales, quienes le recordaron las consecuencias de utilizar magia negra. Varias personas se solidarizaron con su caso, teniendo en cuenta que la venezolana aseguró que estos líos eran por culpa del estrés y la ansiedad.

La modelo le comentó a la venezolana una publicación, haciendo referencia al tema de la brujería. - Foto: Instagram @aleskagenesis - @nataliaparisartist

Una de las personas que reaccionó a esta historia fue Natalia París, quien se destacó en los escenarios digitales por su creencia de las energías y el poder de la mente. La paisa dejó una opinión, indicando que tomar estos caminos de “oscuridad” causaba daños en la estabilidad personal y la salud a futuro.

La productora musical fue clara en sus pensamientos sobre estos temas, puntualizando en que todo se devolvía tarde o temprano, dependiendo de la conexión que se hiciera con la brujería.

“La brujería se devuelve. Hacer magia negra es fácil, pero tarde o temprano se devuelve. Lo más sano es estar con Dios, lo bueno y la luz. Todos los artistas que venden su alma al diablo tarde o temprano terminan con depresión o enfermedades de todo tipo. El camino es la luz y no la oscuridad”, escribió la artista en una publicación de Instagram.