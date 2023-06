La vergüenza que pasó Sara, del Desafío The Box, por la que recibió comentarios en redes

En la noche del miércoles 31 de mayo se llevó a cabo uno de los desafíos a muerte más esperados de la temporada, pues las tres mujeres del equipo “más débil” según los televidentes y los mismos desafiante tuvieron que enfrentarse entre sí por quedarse en La ciudad de las cajas.

Prueba de mujeres del 'Desafío The Box'. - Foto: Fotograma, 21:10, Cinco guerreras se enfrentan en un reñido Desafío a Muerte| Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

Juliana, Kate, Sara y Mai de Gamma pisaron el box negro para demostrar de que estaban hechas y pese a que algunos esperaban que la prueba tuviera el mejor nivel, no fue así por parte de todas. Sara, quien había expresado hace un tiempo que ya se quería ir del programa, se quedó en el primer obstáculo durante toda la prueba porque según lo que explicó le daba miedo caerse desde tan alto.

No obstante, muchas personas desde las gradas y hasta sus contrincantes trataron de animarla, pero nada funcionó. Lo sucedido causó molestia entre varios desafiantes que sienten que no era la manera de salir.

04:21 Cuatro mujeres defendieron su cupo en el reality, pero una queda eliminada | Desafío The Box 2023. - Foto: 04:21 Cuatro mujeres defienden su cupo en el reality, pero una queda eliminada | Desafío The Box 2023

“Kate debe ser frustrante sentir que todo ese esfuerzo se ve empañado porque la rival con la que justamente te estabas debatiendo ese último lugar se rindió”, fue uno de los contundentes comentarios que hizo Andrea Serna posterior a que finalizara el encuentro.

Mai, quien no tuvo la oportunidad de compartir tanto tiempo con la nueva eliminada, se mostró molesta y un poco decepcionada. Así se lo hizo saber a todos los presentes: “Pues todos venimos aquí con ganas de competir, de enfrentarnos a deportistas de alto rendimiento y ver que una persona se rindió así, no sé, no me gusta. Igual le grité como dale que esto no se acaba hasta que se termina, pero ella se rindió y pues nada que hacer”, señaló en medio de la transmisión del capítulo.

Con mucha más calma, Sara, en un detrás de cámaras, explicó qué fue lo que en realidad sintió en ese obstáculo y el porqué se paralizó:

“Se me salían las lágrimas y era porque sentía frustración, como tristeza de no haber podido iniciar la prueba porque, como he dicho, soy una persona que nunca se rinde y muchas personas lo van a tomar así. No, simplemente estaba paniqueada y no podía realizar lo que me hubiera gustado hacer en la prueba precisamente por el miedo, entonces también es una invitación para que no se dejen nublar por las emociones que tengan en el momento”.

49:00 Una mujer es eliminada y divide opiniones entre sus compañeros -Capítulo 47| Desafío The Box 2023 - Foto: 49:00 Una mujer es eliminada y divide opiniones entre sus compañeros -Capítulo 47| Desafío The Box 2023

En redes sociales los televidentes no pudieron contenerse y empezaron a reaccionar a lo que nunca antes había sucedido, alguien que se rindiera en un desafío a muerte.

“Gente que va al desafío a qué?????? A quitarle la oportunidad a una persona que si ve esto como su pasión.!!!”; “Muchas personas llegando en carrito al desafío, la verdad salió gente que era muy tesa y se quedan unos qué mejor dicho”; “esta chica estaba débil, sin comida y eso le debilito la paz mental no fue la forma para irse, pero fue lo mejor para ella”; “la presión allá debe ser una cosa loca y como 5 ciclos sin comida @Sara Velásquez inteligente se fue con su plática para su negocio mame”.

También se pudo leer mensajes como: “Genera fastidio tan insípida, solo llorar hasta por qué la mosca se paró encima… qué horror de verdad le quito la oportunidad a otra persona”; “Definitivamente que asco de desafío últimamente llevan es puro modelo y no a las personas que realmente quieren estar allá”; “ella en partes se quiso ir por las humillaciones del compañero... literal a lo último le dije que ahora con quien va a pelear más ...es lógico”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios de TikTok y de Twitter dejaron en el video difundido por Caracol Televisión.