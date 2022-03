Las confesiones de Carolina Cruz: pensó que Lincoln era “muy perro”

Si hay una pareja que ha estado en la mente del público desde hace años es la conformada por la presentadora Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque. Desde 2008 empezó la travesía de amor que, para la fecha, aún sigue.

Los portales de entretenimiento los han incorporado en sus portadas y, día tras día, cualquier acción o comentario que dice alguno de ellos en redes sociales se convierte en tendencia. La dupla se conoció en la Media Maratón de Bogotá, una carrera que se realiza en la capital donde cientos de ciudadanos se reúnen.

Cruz lo conocía desde antes y en algún momento Palomeque le preguntó si tenía novio. “Le conté que había terminado hacía un mes, me dijo que no sabía, me preguntó si estaba bien y le dije que estaba tranquila. Él, muy caballeroso, se me pegó y me acompañó toda la carrera, jajaja”, escribió la famosa a través de su creación literaria llamada ‘Mi mundo, mis huellas’.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque es una pareja que, sin duda alguna, ha traspasado fronteras. Sin embargo, en aquel encuentro de ejercicio y aire libre no pasó nada, aseguró la celebridad. De hecho, la mujer de 42 años consignó que para ese entonces en su mente no se le había pasado consolidar lo que hoy en día tiene con el cucuteño de 45 años, pues consideraba que era algo mujeriego, un ‘picaflor’.

“Después de una hora llegamos a la meta de los 10 kilómetros, luego de hablar, ‘desatrasarnos’, y supuestamente trotar, nos despedimos, y allí quedó todo. Me encontré con mi hermano y me preguntó: ‘¿Y este Lincoln te está echando los perros?’. Le dije: ‘¡¿Qué?! Cero. Solo me acompañó. Lo conozco desde hace mil años y creo que ni le gusto. Además, él es muy perro’. Yo escuchaba por los pasillos de mi trabajo que salía con la una y con la otra, jajaja. Así que jamás se me pasó por la cabeza tener algo con él”.

Pasó una semana y el destino los volvió a unir, los colombianos se encontraron en un evento de Colombia moda que tuvo presencia en la ciudad de la eterna primavera, Medellín. A pesar de que compartieron vuelo, cada uno se aposentó en diferente hoteles.

Parecía que no iba para más, pues ya se habían visto y medio compartido. Pero, en realidad, hubo más y una noche la dupla de famosos se volvieron a encontrar; tomaron la iniciativa de ir a bailar y comer algo, para Cruz las intenciones iban más allá.

La vallecaucana cuenta que Palomeque estuvo muy pendiente y en la madrugada ella se retiró del lugar con su amigas, por lo que prosiguió a despedirse del actor. “Nos llevó hasta el taxi, le pagó y le dio las indicaciones para que nos dejará en la puerta del hotel”, compartió la presentadora de Caracol televisión.

En el encuentro intercambiaron números de celular, el contacto ya estaba y al llegar al hotel vio un mensaje de texto en el que el artista le preguntó sobre su llegada. “Me escribió que le había encantado hablar conmigo, que siempre me había visto como una niña ‘play’, y que se había sorprendido de mi sencillez y bacanería. En ese momento pensé: ‘Mmm… aquí hay algo más’, jajaja, y me fui a dormir”, reveló Carolina.

Desde aquel día, Palomeque se ganó el corazón de la también modelo y empresaria. El actor de la nueva adaptación de Café con Aroma de Mujer empezó a llevarle pendientes, regalos, cartas y otros elementos al set de RCN, cuando presentaba en este canal. Además, la colombiana indicó que solo se comunicaban por mensaje de texto. De un momento a otro, le encantó.

Pasó un mes de regalos y charlas cotidianas, pero luego se encontraron de nuevo y fueron al cine, aunque ese no fue el escenario del primer beso, es más, la famosa manifiesta que no hubo “ni medio roce”. Luego de esto, volvieron a ir de rumba y ahí, en ese encuentro casual que duró hasta las 6:00 a.m., se dieron su primer beso de amor.

“Con ganas de que la noche y el día no tuviera fin, y ese día nos dimos el primer beso. Llegué a mi casa y mi mamá estaba despierta esperándome, me preguntó cómo me había ido y le dije: ‘Él es el papá de mis hijos’”, escribió la madre de Matias y Salvador, también hijos de Lincoln.

A pesar de todo, a los siete años de relación se separaron. Sin embargo, como dice el dicho popular, ‘el amor todo lo puede’ y por ello volvieron, siguen trabajando en sus pasiones y construyendo la familia que Carolina imaginó desde el día que besó, por primera vez, al padre de sus dos hijos.