“Le robaron 38 millones de pesos”: Jhonny Rivera denuncia robo a uno de sus músicos en El Dorado

En sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 2,8 millones de seguidores, el artista de música popular Jhonny Rivera dio a conocer un caso de hurto del que fue víctima uno de sus músicos.

De acuerdo con el relato de Rivera, la situación ocurrió luego de que sus músicos viajaran a España para una presentación que tenían programada el fin de semana. Sin embargo, el tiempo que duró el vuelo sirvió para que el responsable del hurto hiciera de las suyas.

“Mi gente, pueden creer lo que le pasó a uno de mis músicos. Cuando estaba en el aeropuerto de Bogotá, pues venían para acá, le abrieron el bolso y le sacaron tres tarjetas de crédito”, narró Jhonny Rivera en los videos compartidos en Instagram.

Al parecer, estando en el aeropuerto El Dorado en Bogotá la víctima no se dio cuenta de que le habían robado sus tarjetas de crédito. Luego de aproximadamente diez horas de vuelo, cuando ya estaba en España, se llevó una terrible sorpresa al notar que sus cuentas estaban desocupadas.

“Después de que él se sube al avión, pues son diez horas de vuelo, estuvo incomunicado. El tipo aprovechó y se puso a hacer compras. Le desocupó todas las tarjetas hasta que las dejó limpias. En total le robó 38 millones de pesos”, redondeó Rivera.

La indignación del músico fue evidente, por lo que compartió la historia con sus seguidores para que tengan cuidado ante esta modalidad de robo.

“Qué tristeza tan grande… lo sentaron prácticamente. Esta es una modalidad muy horrible para que se la aprendan”, puntualizó Jhonny Rivera al final de su mensaje.

La serie de videos publicados por el músico fueron recopilados por el perfil de Instagram @enlamovidacol.

Jhonny Rivera defendió a empleada en aeropuerto

Luego de una escala que hizo el intérprete de música popular Jhonny Rivera en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el artista tuvo que vivir una incómoda situación relacionada con un pasajero descortés y una empleada de la aerolínea Avianca.

Mientras esperaba para abordar su vuelo hacia España, tuvo que presenciar cuando otro cliente trató de forma inadecuada a la trabajadora, quien intentaba hacer cumplir las normas del recinto.

A través de sus redes sociales, el solista opinó que le parecía injusto que la mujer hubiera sido acusada ante sus jefes, simplemente por realizar su trabajo.

“Estoy aquí en la sala VIP y acabo de pasar una rabia. Imagínense que estaba yo haciendo la fila allá en esa parte donde dan el almuerzo y un señor sin hacer la fila se fue por el otro lado y la muchacha le dijo: ‘Señor, tiene que hacer la fila’. ¡Ja! La trató como quiso, le dijo grosera, que por qué lo gritaba, que se iba a quejar y se fue y se quejó”, contó Rivera.

Después, continúo: “Se fue por allá a hablar y vinieron [los funcionarios] y le tomaron hasta una foto a la muchacha y entonces yo dije: ‘Esto es injusto’”.

Al presenciar lo que pasaba frente a sus ojos, el intérprete de ´El mujeriego´ aseguró que fue hasta un counter de la aerolínea para dar su testimonio y evitar que la mujer fuera sancionada.

“Me fui hasta el counter y les dije: miren yo presencié eso, yo no quiero que afecten a la pobre muchacha, porque realmente eso es injusto lo que está haciendo el señor”, dijo.

“Él ya se quejó ante los altos mandos [de la aerolínea] y eso es delicado para ella. Hasta puede perder el puesto por una cosa completamente injusta y yo quiero que este video de pronto sirva para algo”, añadió.

Finalmente, el cantante reveló que, como prueba, había grabado un video con el señor implicado, pero prefirió no subirlo a sus redes sociales.

“Yo hasta grabé al señor, no lo subí porque no sé quién sea y si por una bobada de esas armó semejante problema, hasta me hace cerrar el Instagram”, dijo el artista a modo de broma.