“Le vamos a hacer la despedida”: Epa Colombia se unió a las burlas contra Marbelle

Luego de que circulara un rumor de que Epa Colombia se encontraba en quiebra y se especulara que está pasando por una mala racha, tras conocerse que la influenciadora le había pagado a Yéferson Cossio por publicidad, la empresaria Daneidy Barrera continúa haciéndose viral en las redes sociales.

Barrera vuelve a ser protagonista en su Instagram cuando este martes 21 de junio publicó una serie de historias en la que se burla de la supuesta salida del país de la cantante Marbelle, luego de que Gustavo Petro resultara electo presidente este domingo 19 de junio, tras la jornada electoral que se vivió ese día.

“Amiga, te tengo otro chisme. Amiga, imagínate que Marbelle todavía no se ha ido, pero muy pronto se irá porque el Cacas (seudónimo con el que la cantante se refiere a Gustavo Petro) dijo que iba a acabar con el país. Marbelle se va y le vamos a hacer la despedida”, dijo la influencer.

Durante sus historias, la empresaria de las ueratinas escuchaba de fondo la canción por la que se conoció a la reina de la tecnocarrilera, ´Collar de perlas´, sencillo lanzado en 1996.

Asimismo, al terminar su mensaje, Epa Colombia continuó escuchando la canción de Marbelle y mientras la cantaba iba improvisando un baile muy peculiar y a su estilo.

¿Está en quiebra Epa Colombia?

Ante los rumores sobre su situación financiera, Barrera decidió hablar. En sus declaraciones además aprovechó para decir que seguiría dando trabajo a muchas más personas.

“Están diciendo que me quebré” y continuó, “Amiga, lindis, están diciendo que me quebré y un montón de cosas, pero no, antes te quiero contar que me voy a meter en todos los centros comerciales de Colombia y te voy a dar trabajo aunque no tengas experiencia. Solo te dejo inventario y facturación y listo, ya vendes queratinas conmigo”, dijo vía Instagram Epa Colombia.

Epa Colombia también habló sobre su ruptura con Diana Celis.

Respecto a los asuntos del corazón, Epa Colombia tuvo una relación de varios años con la futbolista Diana Celis. Sin embargo, la relación llegó a su fin, cada una se ha dedicado a seguir creciendo a su manera, pero hay seguidores quienes aún buscan detalles de qué fue lo que pasó entre las dos mujeres.

Rojas y Celis han generado varias controversias y polémicas luego de que hicieran pública su separación. Pasó un tiempo y Epa Colombia dio a conocer que le dio una nueva oportunidad al amor con otra persona, quien, según lo que ha dicho la empresaria, es una de sus amigas más cercanas.

En efecto, esto hizo que tanto los seguidores de la futbolista del Independiente Santa Fe como los de la comerciante de queratinas inundaran las redes sociales de comentarios, cada uno a favor de una de ellas.

Han habido especulaciones de todo tipo, pasando desde una infidelidad, maltratos e indirectas entre las también influencers. No obstante, Epa Colombia apareció en sus más actuales declaraciones en historias de Instagram y se sinceró con los cibernautas en relación con su vida amorosa.

La joven creadora de contenido habló a modo de reflexión y precisó la razón por la que no siguió construyendo un futuro con Celis y empezó en un nuevo camino amoroso.

“Antes me sentía mal y triste porque siempre me echaba la culpa donde nunca había una culpa. Siento que cada quien está donde quiere estar, cada quien busca su felicidad y decidí buscar la mía”, manifestó la empresaria, quien, hace unos días, se refirió sobre las acusaciones de que sus productos podrían generar calvicie.