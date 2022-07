Lincoln Palomeque recibió amorosa visita en plena grabación; Manuela González se enterneció

Lincoln Palomeque, que ha participado en numerosas producciones internacionales y nacionales, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y aseguró que se encuentra trabajando por fuera de la ciudad, ya que está grabando una nueva serie.

Mediante una publicación en Instagram, el reconocido actor compartió una tierna fotografía en el set y mostró que recibió una cariñosa visita de su hijo Matías. Además, indicó que el menor disfrutó mucho del rodaje.

El cucuteño, de igual manera, aprovechó el momento para manifestar que estaba bastante contento debido a que era la primera vez que el pequeño lo visitaba en una de sus grabaciones.

“¡Qué felicidad! Primera vez que este ‘man’ [Matías] me visita en el set. ‘Papá, está muy chévere tu casa donde trabajas’, me dijo”, fue el mensaje que escribió el artista para acompañar la postal, que se hizo viral rápidamente.

La imagen, que recibió decenas de mensajes y miles de me gusta en pocos minutos, fue comentada por Manuela González, quien le mandó varios emoticones de corazón a Palomeque.

Cabe recordar que la actriz bogotana reveló hace unos días que será parte de una nueva serie de Netflix después de su paso por MasterChef Celebrity (Canal RCN). Además, indicó que las grabaciones ya se empezaron a rodar en Colombia.

González aseguró que la producción lleva el nombre de Perfil falso y contará con un gran elenco, incluido Lincoln Palomeque, quien también compartió la noticia en sus redes sociales.

“¡Qué dicha! Se llegó el momento en que puedo contarles en qué ando por estos días. Es un proyecto que me tiene inmensamente feliz. ¡Hermosuras! Hago parte de la nueva serie que Netflix está haciendo aquí en Colombia. Estoy dichosa y emocionada, metiéndole toda la buena vibra”, precisó.

Netflix tampoco dejó pasar por alto este anuncio y aprovechó la ocasión para contar que el proyecto será protagonizado por el actor venezolano Rodolfo Salas y la actriz mexicana Carolina Miranda, recordada por su papel en ¿Quién mató a Sara?

“Un perfil en una app de citas se convertirá en el detonante de una historia llena de drama, suspenso y muchas mentiras. ‘Perfil falso’, próximamente”, puntualizó la plataforma digital en su cuenta oficial de Instagram.

Manuela González y Lincoln Palomeque han trabajado juntos en varias producciones colombianas. Incluso, protagonizaron la telenovela Novia para dos (Canal RCN) en el año 2008.

Carolina Cruz contó por qué se separó de Lincoln

Tras anunciar su separación en marzo pasado, Carolina Cruz rompió el silencio y habló por primera vez sobre las razones por las cuales terminó con el actor, que se alejó de su hogar en medio de la pandemia debido a los proyectos laborales en los que estaba trabajando.

La modelo vallecaucana aseguró que no fue para nada fácil tomar esa decisión y que lo pensó durante mucho tiempo. Sin embargo, puntualizó que era el momento de dar un paso al costado.

“Cuando uno toma este tipo de decisiones, que son difíciles y no se toman de un día para otro, es porque lo has pensado muy bien. La verdad es que es una decisión pensada, no importa si nunca me casé”, concluyó en La Red.