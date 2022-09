‘Lucumí', de ‘Sábados Felices’, relató cómo lo secuestró la guerrilla antes de llegar al programa

Jeison Stiven Lucumí, el reconocido personaje de ‘Lucumí’, del programa de humor ‘Sábados Felices’, es uno de los humoristas que ha causado protagonismo en los últimos años; sin embargo, para lograr el éxito que ha tenido en el programa tuvo que enfrentar muchas situaciones difíciles, incluso, arriesgó su propia vida.

Lucumí le contó al programa Se dice de mí, de Caracol Tv, lo que tuvo que vivir en su pueblo natal, Suárez, Cauca, donde fue secuestrado en medio de la violencia desatada de la guerrilla de las Farc. Al humorista lo confundieron con otra persona, pensaron que era hijo de un hombre que estaban buscando por mucho tiempo.

“Yo me gradué de noveno curso y después de la fiesta de ceremonia unos tipos me llevaron como a las 3 de la mañana, me subieron en una camioneta y me llevaron al otro lado del río Cauca, me iban empujando y diciéndome groserías”, dijo el humorista.

Su familia, en medio de la desesperación, creyeron que ‘Lucumí' no volvería a casa porque sabían que cuando las Farc se llevaban a alguien, esa persona no volvía con vida al seno de su hogar.

“Yo ya estaba en el Ejército. Lo primero que me vino a la mente fue que lo habían matado, porque el que se iba con ellos era muy difícil de que volviera“, contó el hermano de Lucumí, Harinson González.

Al secuestrarlo, las Farc lo llevaron a un campamento donde lo querían matar, pero allí alguien se percató de la confusión que había cometido y de inmediato lo sacaron del lugar.

“Decían que cuando amanezca, lo matamos. Yo no sé, yo tengo un ángel. Apareció una de las guerrilleras y me dijo: ‘Usted no es, lo han confundido, lo voy a ayudar, pero se tiene que ir porque ya estuvo acá y pueden decir que puede sapear, donde lo pillen, lo buscan y lo matan’”, relató Lucumí.

La madre del humorista relató cómo la mujer que se había percatado de la situación lo ayudó a pasar a la otra parte del río Cauca. “La muchacha cogió, lo montó en la canoa y le dijo “no se vaya a mover, porque donde se mueva, entonces nos ahogamos los dos”. La muchacha cantaleteaba y él también” dijo su mamá Betsabé Italia.

Cuando llegaron a la otra parte del río, le quitó el uniforme que le había puesto y le pidió que se devolviera a su pueblo. Cuando llegó a su casa, el humorista decidió irse para Tuluá, Valle del Cauca, para empezar de nuevo.

“En Tuluá estaban mis hermanos mayores, eso fue un primero de diciembre lo del secuestro, y yo el 31 de diciembre viene aquí a la vereda y fue ahí donde decidí quedarme”, dijo Lucumí.

En Tuluá también tuvo que superar una serie de altibajos, pero en medio de todo logró llegar hasta Bogotá y presentarse a ‘Sábados Felices’, el programa que le dio un giro de 180 grados a su vida.

Hallan sin vida a Ramiro Colmenares, el acordeonero del famoso ‘Santo Cachón’

Familiares del reconocido acordeonero Ramiro Colmenares confirmaron su muerte este sábado 17 de septiembre. El artista, oriundo de Bucaramanga y quien tenía 65 años de edad, al parecer sufrió fallas cardiacas mientras se hospedaba en un hotel en Paraguay.

Ramiro Colmenares fue reconocido por su trayectoria en el vallenato, sobre todo por canciones como El santo cachón, la cual fue grabada en 1994 e hizo parte del recordado álbum Borrachera donde quiera.

El acordeonero se encontraba de gira junto a los Embajadores Vallenatos en Paraguay y posteriormente irían a Argentina y Brasil. Colmenares falleció en la primera noche del tour.