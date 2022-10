Luisa Fernanda W compartió las dificultades que ha representado su embarazo

Los seguidores de Luisa Fernanda W han podido seguir el embarazo de su segundo hijo a través de las redes sociales de la creadora de contenido. Por medio de diferentes dinámicas, ella les da a conocer su estado de salud y sus trucos para llevar un embarazo saludable.

El nacimiento de Domenic, nombre que llevará el bebé, está cerca, por lo que constantemente los fanáticos de la empresaria preguntan por su condición y se preocupan por el devenir de la influenciadora.

Ahora, Luisa Fernanda ha revelado en su cuenta oficial de Instagram que el embarazo de su segundo hijo ha sido difícil en más de un sentido, pues ha tenido que afrontar una diversidad de síntomas y cambios físicos y del entorno que la obligan a ser más fuerte.

“Les confieso que este segundo embarazo ha sido difícil para mí en muchos sentidos. 1. Los síntomas desde el día 0 hasta el día de hoy han sido fuertes, vomito, ascos, contracciones desde la semana 30, etc.”, escribió la paisa.

“2. Aceptar los cambios físicos y hormonales me han pegado fuerte. 3. Parar literalmente parte de mi trabajo y el ritmo de vida al que estoy acostumbrada ha sido todo un proceso de aprendizaje. 4. Criar a Máximo [primer hijo de Luisa Fernanda] mientras estoy embarazada ha sido toda una misión, un gran reto”, añadió.

La colombiana continuó con un quinto punto en el que resalta que le ha sido difícil ver cómo las personas que la rodean continúan con su vida “normal”, mientras que ella debe quedarse en cama. Sin embargo, afirma que es una parte de la experiencia que le ha dejado un gran aprendizaje.

Finalmente, el mensaje de la influenciadora terminó con las siguientes palabras:

“Les cuento que hoy me siento más poderosa, lista para ser madre por segunda vez, aceptando los retos que me esperan, pero dispuesta a aprender y mejorar en todo sentido, voy a darla toda por mí como mujer y como mamá, porque ser madre, así suene muy romántico, es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque ser madre TE OBLIGA A SER MÁS FUERTE”.

En la foto que acompaña la reflexión, Luisa Fernanda W se encuentra en ropa interior y con las manos sobre su barriga de embarazo. La publicación ya cuenta con más de 400 mil Me gusta y más de mil comentarios.

“Hermosa y poderosa Lu”; “Sin duda una mamá increíble”; “Tú ya eres una excelente mujer y una madre muy tierna”; “Cada embarazo nos deja una enseñanza, solo pídele a Dios fuerza”; “Ser mamá es lo mejor que le puede pasar a una mujer” y “Serás una excelente mamá”, son algunos de los mensajes.

Cabe recordar que hace unas semanas, a vísperas de que nazca el segundo de la descendencia Bueno, Luisa y Pipe realizaron un baby shower en el que asistieron reconocidos personajes de la farándula, como la actriz y youtuber Lina Tejeiro.

En vista de lo compartido en las redes, los más de 17 millones de seguidores de la creadora de contenido la felicitaron, pero también recalcaron que es de admirar que Luisa utilizara y aguantara por mucho tiempo zapatos con tacón estando en embarazo.

Tanto la influencer como el cantante se han mostrado felices estando juntos. Cada uno comparte diferentes fotografías y videos que dan muestra de la manera en que han experimentado la noticia de que serán padres por segunda vez.