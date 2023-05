Luisa Fernanda W reveló que se va de Colombia sin Pipe Bueno ni sus hijos; el proyecto también la alejará de redes sociales

Una de las mujeres pioneras en el mundo de los influencers en Colombia es Luisa Fernanda W, quien gracias a su contenido de maquillaje, viajes, trends, parodias, lypsync, entre otros formatos, la han posicionado como una de las mejores a nivel nacional.

En su más reciente publicación, la ‘influenciadora’ compartió un reel con sus 18,6 millones de seguidores, que acumula en Instagram, donde dio algunos detalles de los planes a futuro, muy cercano, que tiene ‘sobre ruedas’, en especial a nivel profesional.

De acuerdo con las declaraciones dadas en el clip, en poco tiempo, “menos de 15 días”, la colombiana creadora de contenido emprenderá un viaje que le genera mucha expectativa, proyecto que, además, la ausentará por un tiempo indefinido de las redes sociales.

La 'influenciadora' también habló de las críticas que ha recibido por supuesta calvicie. - Foto: Foto tomada de Instagram @luisafernandaw

“Tengo varias cosas que contarles (...) Voy hacer un viaje. Quizá es el viaje que me genera más expectativa en la vida. Por lo que estaré ausente de redes sociales no sé si una semana, dos semanas, tres semanas o un mes, vamos a ver cuánto tiempo, todo depende de cómo me vaya. Solamente les cuento que voy para un proyecto fuera de Colombia”, señaló en un inicio la ‘influenciadora’.

La noticia sorprendió a sus seguidores quienes están acostumbrados a tener noticias de Luisa Fernanda W, aunque muchos le auguran la mejor de las suertes, otros por su parte, no están tan contentos con el hecho de que se aleje de las plataformas digitales.

De acuerdo con las declaraciones de la colombiana, esta es una oportunidad que se llevará a cabo fuera del país y prácticamente de forma inmediata, pues se irá en menos de 15 días. A su vez, confesó que al principio dudo en aceptar, pero su pareja Pipe Bueno, su equipo de trabajo y su familia la convencieron de tomar la decisión.

“Al principio, tenía un poquito de miedo, porque como les digo: ‘Todo cambio trae temores’. Esto lo voy a hacer por mis hijos, por mi familia. Dejo todo en manos de Dios. Es un proyecto muy cool y la verdad tengo muchas expectativas”, aseguró.

Luisa Fernanda junto a su pareja Pipe Bueno. - Foto: Instagram @luisafernandaw

Por lo que, Luisa Fernanda W, dejó ‘boquiabiertos’ a todos sus fans, pues nadie se esperaba que una persona tan activa en redes sociales, de un momento a otro, decidiera retirarse por un periodo indefinido de las principales plataformas, pues la influencer no dio a conocer por cuánto tiempo estaría ausente de sus seguidores.

“Fue algo que marcó mi vida”

Luisa Fernanda W es una de las influencers más reconocidas del país y en todo Latinoamérica, siendo casi la primera en su área que se posicionó a nivel internacional y que logró empezar a facturar con las redes sociales como lo hacían sus pares de otros países, todo gracias a los tutoriales de maquillaje y belleza con los que inició y que evolucionaron a videos sobre su estilo de vida, que inspira a sus seguidores de todas las edades.

Luisa Fernanda W habló de la relación que sostuvo con Legarda. Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

Luisa empezó siendo una joven paisa de 14 años que encontró en las redes un refugio para explorar su personalidad y profesionalizar una de sus pasiones, maquillarse, encontrando en estas plataformas a millones de personas que se identificaron con su forma de pensar y su discurso tranquilo, cotidiano y sin pretensión más que divertir y hacer pasar un momento tranquilo a sus espectadores.

La creadora de contenido fue novia del cantante Legarda, quien falleció en 2019. La química entre los dos fue inminente y de inmediato los rumores alimentados por su cercanía se empezaron a hacer cada vez más sonoros y rimbombantes, hasta que el mundo aplaudió cuando los jóvenes anunciaron su relación oficial, que era una de las más comentadas en todas las plataformas, hasta el fatídico día en que Legarda falleció a causa de una bala perdida en El Poblado, Medellín.

Luisa Fernanda W y Legarda, en una fotografía publicada por el reguetonero. - Foto: Instagram.

Toda Colombia quedó conmocionada con la noticia y Luisa quedó bajo todos los focos, pues dada su relevancia en el medio y su estatus de “novia”, todos apuntaron hacia su dirección, esperando una lágrima, una palabra o una acción que llenara el vacío que dicha situación había dejado en millones de fanáticos no solo del payanés, sino de la pareja que juntos hacían.

“Fue una etapa supremamente dura en mi vida, sigue siendo dura, fue algo que marcó mi vida de una manera supremamente fuerte porque nadie está preparado para la partida de una persona... No hay día que yo no tenga a Fabio presente. Ya es un tema que ya lo entendí, lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo uno no va a recordar una persona que te entregó cariño, amor, respeto?, ¿cómo no la vas a guardar en tu corazón?”, declaró la influencer.