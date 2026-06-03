Marbelle no se quedó callada y arremetió contra quienes vandalizaron bus de la Selección Colombia: “Vienen a sabotear”

La controversia por el uso de la camiseta de la Selección Colombia durante las elecciones presidenciales sumó un nuevo episodio luego de que el bus del combinado nacional fuera interceptado por un grupo de manifestantes identificados con la campaña de Iván Cepeda.

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En varios videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo numerosas personas rodean el vehículo e impiden temporalmente su desplazamiento. Además, algunos de los asistentes colocaron afiches y mensajes de carácter político en favor del candidato respaldado por sectores del Pacto Histórico.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol ha intentado mantenerse al margen del debate electoral, la entidad terminó involucrada indirectamente en la discusión política que rodea la elección presidencial para el periodo 2026-2030.

La situación se originó días después de que Abelardo de la Espriella invitara a sus simpatizantes a acudir a las urnas utilizando la camiseta de la Selección Colombia como símbolo de respaldo a su candidatura. La propuesta generó críticas por parte de Iván Cepeda, quien cuestionó la utilización de un emblema deportivo nacional en un contexto político y solicitó una posición clara de la Federación frente a lo ocurrido.

Ante esto, las imágenes despertaron reacciones en algunas figuras públicas, quienes reprocharon esta clase de comportamientos.

Este fue el caso de Marbelle, que utilizó su cuenta oficial de X para arremeter contra aquellas personas que vandalizaron el bus de la Selección Colombia. La cantante escribió un fuerte mensaje, atacando a quienes se portaban de esta forma por temas políticos.

La artista, que tuvo cruces con Diana Ángel, se fue contra los votantes de Iván Cepeda, asegurando que no les alcanzaba el dinero para ir a un mundial, por lo que se comportaban mal con estos símbolos deportivos.

Su mensaje se enfocó en defender a los deportistas, que fueron los que sufrieron dicha reacción.

“¡Obvio! Los que no tienen ni tendrán nunca para ir a un mundial o entrar a un estadio... ¡por eso lo destruyen! Frustrados que viven creando ácaros en una cama todo el día, vienen a sabotear lo que nuestros deportistas han conseguido con trabajo y disciplina“, escribió, citando un post en el que se ven las imágenes.