A la ola de mensajes de despedida y homenajes que distintos artistas han dedicado a Yeison Jiménez, pocas horas después de su fallecimiento a causa de un accidente aéreo, se suma ahora la cantante Marbelle, quien le rindió tributo con un conmovedor texto de despedida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Collar de perlas finas, en medio del profundo dolor que ha despertado la lamentable noticia de la pérdida de su colega, recordó cuando ambos compartieron escenario después de que él mismo la invitara a hacer parte de uno de sus conciertos.

“Solo cantamos una vez… y cuando me invitó para cantar con él, acepté enseguida; me sentí orgullosa de ese hombre luchador, talentoso, perseverante que logró superar sus propias metas y sueños”, escribió.

No obstante, antes de hacer referencia a este emotivo momento que vivieron juntos, Marbelle reconoció que, al igual que muchos artistas colombianos, le ha costado trabajo entender qué fue lo que pasó. “Siento profundo dolor, no soy fuerte para esto. Quienes me conocen saben lo que significan estas noticias tan repentinas…”.

En la publicación, la artista también aseguró que fue testigo de la profunda conexión que el caldense logró crear con sus seguidores a través de su música y su esfuerzo mientras llegaba su turno de salir al escenario.

“Mientras lo escuchaba desde el camerino, pude sentir lo que había logrado despertar en su gente, en su público… Cada canción era aclamada, cada canción hacía sentir a sus seguidores que eran parte de su vida, de su historia, ¡y cantaban para él!“, añadió.

Como parte de su mensaje de despedida, Marbelle destacó que, a pesar de la corta trayectoria de Yeison Jiménez, su éxito fue innegable y logró cumplir su propósito: “¡Logró plasmarse para siempre con su música, su voz; dejó en cada escenario un pedazo de su ser!”.

“¡Seguirás siendo inspiración para todos los que seguimos soñando!”, fue la frase con la que concluyó su mensaje, dejando en evidencia el profundo dolor y vacío que dejó su partida, tal como lo han manifestado otros artistas en sus redes sociales y más recientes presentaciones musicales.

Por su parte, Corabastos, lugar donde Yeison Jiménez trabajó durante cinco años realizando diferentes labores antes de catapultarse como uno de los artistas de género popular más escuchados en Colombia, lamentó su pérdida destacando que “llevó en su historia el esfuerzo, las madrugadas y la dignidad del mercado”.